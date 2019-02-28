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28.02.2019
Российская газета

Совфед одобрил закон о запрете военным пользоваться гаджетами

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Источник изображения: iStock

Совет Федерации на пленарном заседании 27 февраля поддержал закон, запрещающий военнослужащим публиковать в интернете данные о себе и своих сослуживцах. Речь идет об информации, которая позволит определить место службы и ведомственную принадлежность.

Согласно закону, военным запрещается, находясь на службе, иметь при себе "электронные приборы или технические средства бытового назначения, которые позволяют с помощью интернета распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации". Это телефоны, планшеты, навигаторы, видеорегистраторы, внешние накопители информации. Нарушение этого запрета будет относиться к грубым дисциплинарным проступкам, за которые военнослужащие понесут дисциплинарную ответственность, говорится в сопроводительных документах.

"Федеральный закон направлен на нейтрализацию информационного и психологического воздействия на военнослужащих со стороны специальных служб иностранных государств, террористических и экстремистских организаций, а также использования возможностей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в ущерб интереса национальной безопасности Российской Федерации", - отмечается в заключении профильного комитета.

"Закон исходит из современных реалий, учитывая, что те же социальные сети глубоко проникли в нашу жизнь", - считает член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич. "Сейчас молодые люди создают в них свои странички, делятся там какой-то информацией, выкладывают фотографии. По этим данным спецслужбы иностранных государств могут многое узнать как о самом человеке, так и о части, в которой он служил", - пояснил он.

Сенатор уверен, что предусмотренные законом меры защиты государственной тайны, "никоим образом не покушаются на личные права человека". "Эти меры носят точечный, не допускающий произвольного применения характер, так как ограничивают распространение только той информации, которая связана со служебной деятельностью военнослужащих", - добавил Клинцевич.


Галина Мисливская

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