Войти
28.02.2019
Интерфакс-АВН

Национальный космический центр должен быть создан до 15 января 2020 года - поручение Путина

397
0
+1
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Национальный космический центр, объединяющий головные подразделения организаций ракетно-космической отрасли КБ, НИИ и профильных образовательных учреждений, должен быть создан в Москве до 15 января 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, Роскосмосу и московскому правительству обеспечить создание такого Национального космического центра и представить доклад об этом до 15 января 2020 года.

Центр должен включать в себя, в том числе, "головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций, говорится в поручении.

Перечень поручений президента по итогам послания Федеральному Собранию опубликован на сайте Кремля.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
Похожие новости
19.07.2017
Более 650 компаний представят свою продукцию на авиасалоне МАКС-2017
09.06.2015
На орбиту выходит Роскосмос
06.11.2013
Из автопрома в космическую промышленность
11.09.2013
Роскосмос станет корпорацией
21.06.2013
В Санкт-Петербурге прошло совещание о выполнении госпрограммы вооружения на 2011–2020 годы
24.08.2009
МАКС-2009: три дня для бизнеса - успех налицо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.02 10:05
  • 57
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 28.02 09:57
  • 7
Военный летчик: неважно, сколько Су-57 на первом этапе поступит в ВКС
  • 28.02 09:49
  • 1
Индия и Пакистан угрожают "взорвать" Азию
  • 28.02 09:49
  • 1
Шойгу: Конкуренция между мировыми центрами силы возрастает
  • 28.02 09:35
  • 22
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 28.02 09:02
  • 4
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
  • 28.02 07:15
  • 195
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 28.02 04:14
  • 1
Один из лучших танков войны в Сирии - Т-62М хотели полностью уничтожить
  • 28.02 04:12
  • 1
Береговой ракетный дивизион и танковый полк усилят Балтфлот
  • 28.02 04:05
  • 36
Борисов назвал причину замедления роста экспорта российского вооружения
  • 28.02 00:31
  • 25
Перспективный эсминец "Лидер" получит атомную энергоустановку
  • 27.02 22:58
  • 99
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 27.02 21:49
  • 16549
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 21:38
  • 1
Борисов: Россия должна удержать свои позиции по объему экспорта вооружений
  • 27.02 20:43
  • 31
Плазму загнали в трубу