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28.02.2019
ТАСС

Путин поручил создать Национальный космический центр в Москве

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Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Новая структура должна заработать в январе 2020 года

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился создать в Москве Национальный космический центр. Новая структура должна заработать в январе 2020 года.

"Правительству РФ совместно с госкорпорацией "Роскосмос" и правительством Москвы обеспечить создание Национального космического центра, включающего в себя в том числе головные подразделения основных организаций ракетно- космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций", - говорится в перечне поручений по реализации послания Федеральному собранию, опубликованном на сайте Кремля.

Ответственными за организацию работы Путин назначил премьер-министра Дмитрия Медведева, главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина и мэра Москвы Сергея Собянина. Соответствующий доклад они должны представить до 15 января 2020 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Собянин Сергей
Проекты
2020-й год
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