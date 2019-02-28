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28.02.2019
Военно-промышленный курьер

Снайперы Росгвардии из центра "Витязь" победили в соревновании снайперских пар силовиков

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Подмосковье в учебном центре Отдельной дивизии оперативного назначения им. Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии Российской Федерации завершился финальный этап VIII соревнований снайперских пар подразделений силовых структур.

В соревнованиях принимали участие 23 снайперских пары из подразделений специального назначения различных силовых структур. На финальном этапе за победу боролись 8 лучших из них, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Проверялся не только уровень профессионального мастерства снайперов в условиях, максимально приближенных к боевым. У мастеров меткого огня была возможность обменяться опытом, поделиться современными методическими наработками в боевой и специальной подготовке.

Все выступали на турнире со своим штатным оружием. При этом оценивался не только уровень технического оснащения, но и умение снайперов быстро и верно принимать решения в экстремальных ситуациях и в условиях быстро меняющейся обстановки, поэтому содержание турнирных заданий объявлялись участникам соревнования непосредственно перед выходом на этап. Участники должны метко стрелять, показать отличные навыки маскировки и управления огнем, продемонстрировать хорошую выносливость и завидную выдержку.

Открывал финал восьмикилометровым марш-броском по пересеченной местности в полной боевой экипировке с оружием, в ходе которого проверялись умение снайперов ориентироваться в незнакомых условиях, скрытно перемещаться, выбирать и оборудовать огневую и наблюдательную позиции. Затем соревновались на полигоне учебного центра. Задания были разработаны так, чтобы после кросса снайперы продемонстрировали навыки ведения огня из засады, на различные дистанции и из неудобных положений, из транспортных средств и многоэтажных зданий, индивидуально и в составе пары поражали появляющиеся и неподвижные цели, выполняли другие упражнения. Для победы в турнире была необходима не только великолепная точность стрельбы, но и скорость.

В упорной борьбе победу одержала снайперская пара центра специального назначения "Витязь" Росгвардии, которая после выполнения всех конкурсных заданий финального этапа набрала самое большое количество очков. Награды победителям и призерам турнира вручил заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин.

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