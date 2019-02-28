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28.02.2019
Военное обозрение

Силы Балтфлота взяли под наблюдение эсминец "Грейвли" ВМС США

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Находящийся в акватории Балтийского моря американский ракетный эсминец "Грейвли" взят под наблюдение силами и средствами Балтийского флота, сообщает газета Красная звезда.

Источник изображения: U.S. Navy

Согласно информации издания, ссылающегося на Национальный центр управления обороной России, за эсминцем USS Gravely (DDG-107), который зашел в акваторию Балтийского моря 26 февраля в 14:00, "назначенными силами и средствами организовано непрерывное слежение".

Это уже второй заход американского корабля в Балтийское море. В январе он находился там 19 суток. За время похода эсминец посетил Копенгаген (Дания) и Киль (ФРГ). Все его передвижения также контролировались кораблями Балтфлота.

"Грейвли" – флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО. Корабль может нести на борту до 56 крылатых ракет "Томагавк", дальность поражения которых достигает 1,6 тыс. км. Кроме того, он оснащен системой ПРО "Иджис".

Другой американский эсминец "Дональд Кук" в настоящее время находится в Черном море. ВМС США приняли решение направить корабль в Черноморский регион после инцидента в Керченском проливе, в ходе которого российскими пограничниками были задержаны вместе с экипажами три украинских военных судна. Экипажам вменяется незаконное пересечение границы Российской Федерации.

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Германия
Россия
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Украина
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Иджис
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