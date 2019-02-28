"Укусить" противника и сразу уйти. О боевой работе Сил спецопераций
27 февраля в соответствии с указом президента РФ отмечается День Сил специальных операций. О специфике службы и сирийском опыте ТАСС рассказал один из офицеров элитного подразделения российской армии
О службе этих военных известно не много. Работа их секретна, а имена и фамилии знают единицы. После известных событий в Крыму в феврале 2014 года их стали называть "вежливыми людьми". Во взаимодействии с силами и средствами Военно-морского флота они успели поучаствовать в борьбе с сомалийскими пиратами, отметились во время контртеррористических спецопераций на Северном Кавказе, продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с международным терроризмом в Сирии.
Они — военнослужащие Сил специальных операций (ССО), элитного подразделения Минобороны России. ССО — специально подготовленная и оснащенная группировка Вооруженных сил, предназначенная для выполнения "специальных действий". Оборонное ведомство определяет эти действия как "методы и способы боевых действий, не характерные для обычных сил: разведывательно-диверсионные, подрывные, контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведывательные, партизанские, антипартизанские и другие".
Принцип "длинного рукава"
В ССО отбирают лучших из лучших и, как правило, стараются брать уже опытных бойцов, прошедших "огонь и воду". Однако отбирают и "из гражданских".
"Средний возраст ребят — от 23 до 30 лет. В основном контингент, который уже прошел спецподразделения различных силовых структур. Но попадаются разные, есть и те, кто пришел из обычного гражданского вуза, без особой подготовки", — рассказал в интервью ТАСС один из офицеров ССО.
Источник изображения: © Минобороны РФ
По словам собеседника, если до поступления на службу в спецназ ему больше приходилось иметь дело со стрелковым оружием (автоматы АК, пулеметы "Печенег" и другое), "то в ССО был уже крупный калибр, тяжелое вооружение: противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Корнет", "Фагот" и "Метис", 120-мм и 82-мм минометы, переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК)". "Здесь абсолютно другое направление", — отметил военнослужащий.
На обучение работе с каждым из таких образцов оружия уходит примерно по несколько месяцев подготовки. Она проходит в действующих воинских частях Вооруженных сил РФ. "Распределение идет по родам и видам войск: работа с минометами — в артиллерийских подразделениях, с ПЗРК — в воздушных и так далее. По итогам проводятся экзамены: теория и практика. Троечников тут нет, все сдается всеми на "отлично", — говорит он.
Что касается стрелковой подготовки, то были различные тактические стрельбы: из пистолетов и пистолетов-пулеметов, автоматов, пулеметов и снайперских винтовок.
Источник изображения: © Минобороны РФ
"Вежливые люди" обучаются вождению самой разной военной техники. В ходе подготовки бойцы ССО управляли бронеавтомобилями марки "Тигр", "КамАЗ", "Урал", была и гусеничная техника — БМП и БМД. "Но в основном обучение вождению — личное желание каждого, — уточняет спецназовец. — Например, выехали куда-то, стоит эта техника — подошли, спросили водителей, они рассказали особенности, немного попробовали, и все. Если нужно, то и с танком при необходимости разобраться можно".
Проходили обучение и десантной подготовке. Группу вывозили на вертолетные базы, где была соответствующая техника и площадка для высадки. "На предыдущем месте службы (одна из силовых структур) был спортивный парашют. В ССО пришел уже умелый и работал на парашютной системе Д-10", — отмечает он.
"Русские Рэмбо" в Сирии
В Сирии на военнослужащих ССО, в частности, были возложены задачи по скрытному выявлению наиболее важных объектов международных террористических группировок, в том числе пунктов управления, скоплений живой силы боевиков и техники для их последующего уничтожения российской авиацией. Спецназовцы выполняли в глубоком тылу террористов другие задачи высокой важности. Все эти операции секретны.
Офицер ССО рассказывает, что спецназ в Сирии базировался в разных точках. "На месте велась мелкая переподготовка со своей спецификой, в том числе пристрелка вооружения. Но в основном подразделение уже было готово к выполнению поставленных задач", — говорит он.
Источник изображения: © Минобороны РФ
"Боевиков ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) называли "духами", "душками"… Еще употреблялось слово "адушники". По-арабски "аду" — это враг", — рассказывает он. Что касается языка, то обучали знанию стандартных слов, необходимых в данной местности.
Вооружение использовалось разное, причем каждый подгонял его под себя. "Например, были обычные автоматы Калашникова АК-74 (не с деревянными прикладами) и пулеметы. Только у каждого свои обвесы, как ему удобнее. Шла индивидуальная подгонка, — рассказывает военнослужащий ССО. — Кому-то нужен коллиматорный прицел (в нем прицельная метка остается на мишени, даже если зрачок стрелка отклоняется от линии прицеливания — прим. ТАСС), другому — глушитель. Кто как привык работать, так и делает. Здесь подход индивидуальный".
Источник изображения: © Минобороны РФ
Что касается экипировки, то она была и отечественного, и иностранного производства, однако также отличалась индивидуальностью. "Главное — чтобы была примерно одинаковая расцветка, но при этом у каждого мог быть свой материал. У кого-то, например, тоньше он был, чтобы была вентиляция и тело дышало, у кого-то — плотнее и, соответственно, крепче сам материал (например, для удобства крепежа вставок на колени)", — рассказывает офицер.
В состав экипировки входили бронезащита, автомат, шлем, однако у всех была разная загрузка. "Кому-то было удобнее магазин носить на груди, кому-то — по бокам. Старались брать больше боеприпасов. При этом патроны были и обычные, и бронебойные для поражения техники, трассирующие", — уточняет спецназовец.
Была также и медицинская аптечка, куда входили жгут, бинты, обезболивающие, антишоковые препараты и антибиотики. Из питания, отмечает военнослужащий ССО, сухпайки, тушенка, плюс то, что до выхода на боевое задание сам себе докупил. "Вся пища была обычная, легкая, но мясо обязательно присутствовало. Ну и, естественно, вода: ее брали на себе в рюкзаках — разное количество, а если на машинах выдвигались, то в кузове обязательно лежали упаковки с водой", — рассказывает он, отмечая, что в Сирии изнуряюще жаркий климат.
В опубликованных видео Минобороны РФ о работе ССО на территории Сирии на бойцах были хорошо видны детали современной военной экипировки и вооружения: камуфлированное отечественное стрелковое оружие с оптическими и коллиматорными прицелами, приборами бесшумной стрельбы. В кадрах часто появлялись бронеавтомобили "Тигр" и противотанковые комплексы. Также в Сети демонстрировались снимки бойцов ССО в городах Сирии в полной экипировке "Ратник".
На вопрос о том, как зарекомендовал себя автомат Калашникова в Сирии, военный ССО отмечает: "Как он себя зарекомендовал изначально — самым надежным, — так это и останется. Главное, чтобы не упускали его развитие и доработку".
Источник изображения: © Минобороны РФ
Еще одно безотказное и надежное оружие, о котором упоминает офицер, — это пулемет Калашникова пехотный (ПКП) "Печенег" калибра 7,62 мм.
Многие бойцы ССО отмечают также успешное применение против боевиков ИГ противотанковых управляемых ракет (ПТУР) комплекса "Корнет". В отличие от предыдущих поколений ПТРК он может атаковать бронетехнику сверху, как американский комплекс Javelin.
Была также опасность для наших групп попасть под ПТУР иностранного производства и минометный огонь боевиков. "В группах у боевиков было разное количество народу, например, были корректировщики, которые выходили по двое. Мог сидеть и один наблюдатель, корректировать минометный и артиллерийский огонь", — добавляет офицер.
Источник изображения: © Минобороны РФ
По словам офицера, в Сирии была связь с родными, но очень редко. Как правило, бойцов ССО вывозили в определенную точку и звонили со служебного телефона. Все личные мобильники и смартфоны оставались в России.
На вопрос, что можно было брать с собой в командировку, военнослужащий назвал аудиоплеер. "Только без экрана — просто для прослушивания музыки. А в свободное время на базе читали книги, занимались спортом и смотрели телевизор", — рассказал он.
Военный отмечает, что в подразделениях была крепкая товарищеская сплоченность. "В любом случае в ходе боя, если что случится, тебя будут вытаскивать, особенно у кого более выгодная позиция. Никто никого не оставит! Нас готовили так, чтобы уметь "вытягивать" друг друга в ходе боестолкновения", — говорит спецназовец.
"Люди разные есть, кто-то считает себя "русским Рэмбо", а кто-то нет. Я лично не считаю, — скромно признается в конце нашего разговора офицер ССО. — Потому что всегда найдется тот, кто лучше тебя. И при этом он может оказаться и на твоей стороне, а может и быть врагом".
Роман Азанов
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