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28.02.2019
Российская газета

Су-30СМ получит возможности Су-35

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Источник изображения: rg.ru

В процессе модернизации истребитель Су-30СМ будет унифицирован с новейшим боевым самолетом Су-35. Это расширит боевые возможности истребителя и удешевит его производство.

- После завершения работ по модернизации Су-30СМ самолет будет унифицирован с Су-35 по бортовому оборудованию и вооружению. Это даст самолету "вторую жизнь" и удешевит его производство, - рассказал вице-премьер Юрий Борисов на авиазаводе в Иркутске, где выпускают Су-30. Слова чиновника приводит ТАСС.

Глубокая модернизация Су-30СМ откроет для России новые перспективы в Индии, считает вице-премьер. ВВС Индии располагают парком из 200 Су-30МКИ, ставших основой для российских Су-30СМ.

Модернизация Су-30СМ включает в себя замену двигателей на АЛ-41Ф-1С, отвечающих требованиям пятого поколения, установку нового радара "Ирбис" с расширенными возможностями по обнаружению и сопровождению целей, интеграцию бортовой электроники и цифровую информационно-управляющую систему, другие улучшения. Испытания модернизированных истребителей планируется завершить до конца 2019 года.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
АЛ-41Ф
Су-30
Су-30МК
Су-35
Персоны
Борисов Юрий
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