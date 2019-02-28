Су-30СМ получит возможности Су-35

В процессе модернизации истребитель Су-30СМ будет унифицирован с новейшим боевым самолетом Су-35. Это расширит боевые возможности истребителя и удешевит его производство.

- После завершения работ по модернизации Су-30СМ самолет будет унифицирован с Су-35 по бортовому оборудованию и вооружению. Это даст самолету "вторую жизнь" и удешевит его производство, - рассказал вице-премьер Юрий Борисов на авиазаводе в Иркутске, где выпускают Су-30. Слова чиновника приводит ТАСС.

Глубокая модернизация Су-30СМ откроет для России новые перспективы в Индии, считает вице-премьер. ВВС Индии располагают парком из 200 Су-30МКИ, ставших основой для российских Су-30СМ.

Модернизация Су-30СМ включает в себя замену двигателей на АЛ-41Ф-1С, отвечающих требованиям пятого поколения, установку нового радара "Ирбис" с расширенными возможностями по обнаружению и сопровождению целей, интеграцию бортовой электроники и цифровую информационно-управляющую систему, другие улучшения. Испытания модернизированных истребителей планируется завершить до конца 2019 года.

Антон Валагин