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28.02.2019
Российская газета

Беспилотный катер для ВМФ испытают в Черном море

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Источник изображения: rg.ru

Испытания прототипа безэкипажного катера для ВМФ России пройдут летом 2019 года в Черном море. Роботизированными плавсредствами планируется оснастить тральщики новой серии "Александрит".

- Катер успешно прошел первые тесты, теперь ему предстоит новый цикл испытаний, - рассказал порталу FlotProm генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо. Он добавил, что проектировщик "Александритов" ЦКБ "Алмаз" позже создаст свой безэкипажный катер, в котором будут учтены текущие наработки.

Для оснащения новых кораблей противоминной обороны были закуплены три французских безэкипажных катера Inspector Mk II. Однако моряки головного тральщика "Александр Обухов" остались недовольны импортным катером из-за недоработок производителя. Российский катер превосходит французский по основным характеристикам. Безэкипажные катера (БЭК) предназначены для поиска и обезвреживания мин, контроля водных районов. Российский прототип может управляться как дистанционно, так и с борта катера. Есть вариант размещения на "Александритах" сразу двух БЭК. Также их могут применять и на более крупных кораблях.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Франция
Продукция
Александр Обухов
Компании
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
Робот
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