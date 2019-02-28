Бомбардировщики США притворились Ту-160 во время учений

Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer приняли участие в совместных учениях ПВО (JADEX -Joint Air Defence Exercise) вместе с F-15E Strike Eagles и самолетами-партнерами региональной коалиции. Среди прочего они имитировали полеты потенциальных противников типа российского Ту-160 или китайского H-6.

Об этом пишет Defence Blog со ссылкой на заявление ВВС США. "Это первый случай, когда B-1 интегрировали в JADEX. Это позволило нам провести комбинированные воздушные маневры с несколькими типами судов и партнеров-участников программы региональной обороны для разработки тактики и командных процедур", - пояснил майор Рикардо Лара, командующий учениями союзных сил Центральной Европы.

JADEX включали в себя подразделения ВМФ и армейские средства ПВО. В ходе учений провели также штабные игры, отрабатывающие действия союзных сил. "Мы проверяем тактические уровни ведения боя. Мы хотим узнать, что видит тот или иной солдат, матрос или летчик, глядя в прицел или работая с радаром, как они взаимодействуют друг с другом в команде", - пояснил майор Лара.

Напомним, американский многоцелевой сверхзвуковой бомбардировщик B-1 - это основной стратегический бомбардировщик США. Он может доставить большое количество высокоточного и обычного оружия. Эти самолеты с учетом модернизации ВВС США планирует сохранить на вооружении до 2038 года.

Майя Бирюкова