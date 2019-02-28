Москва и Дамаск призывают США вывести воинские подразделения из Сирии - совместное заявление

Москва. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия и Сирия призывают американские власти вывести войска с территории Сирийской Арабской Республики, говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР.

"Также призываем США, чьи воинские подразделения незаконно находятся на территории Сирии, покинуть пределы страны", - отмечается в распространенном в среду заявлении.

В документе содержится призыв не препятствовать выводу беженцев с территории лагеря "Рукбан" через гуманитарный коридор и пункт пропуска "Джлеб".

"Данная инициатива поддерживается ООН и странами, граничащими с Сирией, прежде всего Иорданией. Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев приступило к разработке комплексного Плана по выводу сирийских граждан из лагеря "Рукбан", - отмечается в заявлении за подписью руководителей штабов - начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева и министра муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейна Махлюфа.