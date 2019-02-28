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ЦАМТО

МРК "Туча" заложен для ВМФ России на Зеленодольском судостроительном заводе

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Малый ракетный корабль проекта 22800 "Ураган" во время ходовых испытаний в акватории Ладожского озера. 19 мая 2018
Малый ракетный корабль проекта 22800 "Ураган" во время ходовых испытаний в акватории Ладожского озера. 19 мая 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 27 февраля. В Татарстане 26 февраля на Зеленодольском судостроительном заводе для ВМФ России заложен малый ракетный корабль проекта 22800.

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева кораблю присвоено наименование "Туча".

В торжественной церемонии закладки корабля принял участие начальник управления кораблестроения ВМФ России контр-адмирал Владимир Тряпичников, генеральный директор Зеленодольского судостроительного завода Александр Карпов, заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Алмаз Хусаинов, руководство судостроительной корпорации "Ак Барс", администрация Зеленодольска.

В ходе церемонии на секцию корпуса корабля была установлена закладная доска (табличка) с наименованием корабля и датой закладки, а также состоялся торжественный митинг.

Как отметил в своем выступлении на церемонии начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников, "закладка малого ракетного корабля, оснащенного комплексом высокоточного оружия, произведена в рамках развернутого серийного строительства малых ракетных кораблей проекта 22800, обладающих возможностями действовать в составе группировок сил ВМФ в морской зоне. Запланировано в ходе серийного строительства построить около 18 таких кораблей. Однако рассматривается возможность продолжения серии. Строительство кораблей этого проекта будет вестись, как здесь, в Республике Татарстан, так и на предприятиях Северо-Запада России и Дальнего Востока. Наряду со строительством малых ракетных кораблей, для ВМФ России в ближнесрочной перспективе будет развернуто строительство надводных кораблей более крупного водоизмещения".

По словам контр-адмирала Владимира Тряпичникова, "ВМФ России продолжит ремонт и модернизацию кораблей крупного водоизмещения, находящихся в составе флота. Эта работа проводится и позволит поддерживать потенциал надводной составляющей ВМФ на требуемом уровне".

"Применяемые новейшие отечественные технологии при строительстве малых ракетных кораблей проекта 22800 позволяют пополнить состав флота в высокой степени эффективными кораблями, способными выполнять широкий спектр задач. Экипажи для кораблей проекта 22800 проходят обучение в Объединенном учебном центре ВМФ по специальным программам, позволяющим подготовить личный состав к грамотной и профессиональной эксплуатации новой техники и вооружения, которым оснащены кораблей этого проекта", – отметил контр-адмирал Владимир Тряпичников.

Корабли проекта 22800 разработаны петербургским Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями морской зоны. Эти корабли отличаются высокими показателями мореходности. Основой вооружения у кораблей этой серии является комплекс высокоточного ракетного оружия, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЗДЗ Горького
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
22800 МРК
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