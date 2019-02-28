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28.02.2019
ЦАМТО

Система качества Ступинского предприятия холдинга "Вертолеты России" получила международный сертификат

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Логотип компании Открытое Акционерное Общество "Ступинское машиностроительное производственное предприятие".

ЦАМТО, 27 февраля. Ступинское машиностроительное производственное предприятие (СМПП) холдинга "Вертолеты России" получило Сертификат соответствия требованиям международного стандарта EN 9100:2018 "Системы менеджмента качества. Требования к организациям авиационной, космической и оборонной отрасли".

Наличие разработанной, внедренной и сертифицированной в соответствии со стандартом системы менеджмента качества (СМК) является обязательным требованием к предприятиям холдинга "Вертолеты России" и ведущим мировым производителям аэрокосмической отрасли.

Благодаря полученному сертификату АО "СМПП" внесено как надежный производитель в реестр международной онлайн-системы поставщиков аэрокосмической промышленности "OASIS" (OIN 6148445547). Для предприятия это означает доступ к международной кооперации, возможность получать дополнительные заказы, а также маркетинговые и позиционные преимущества.

Подготовка к получению сертификата проходила на АО "СМПП" в рамках проекта развития центра компетенций "Несущие системы" с 2016 года, а также плана по совершенствованию системы менеджмента качества предприятий холдинга. За это время специалисты АО "СМПП" прошли обучение по современным инструментам обеспечения качества и совершенствованию СМК, новым требования стандарта и работе в системе "OASIS" Сегодня все нововведения внедрены в подразделениях предприятия.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована в международном органе АО "Бюро Веритас Сертификейшн Русь" на соответствие требованиям EN 9100:2018. Сертификация дает право использования узнаваемой во всем мире сертификационной марки в качестве рекламы на корпоративных бланках предприятия, веб-сайте, транспортной упаковке, автомобилях, офисных зданиях и других средствах.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

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Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
СМПП
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