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28.02.2019
ЦАМТО

Партия модернизированных гусеничных транспортеров ДТ-10ПМ "Витязь" принята на вооружение

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ЗРПК "Панцирь-С1"
ЗРПК "Панцирь-С1" на шасси гусеничного вездехода ДТ-10ПМ.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 27 февраля. Партия двухзвенных модернизированных гусеничных транспортеров ДТ-10ПМ "Витязь" в рамках выполнения гособоронзаказа принята 26 февраля военным представительством Минобороны России.

Накануне состоялась отгрузка 10 таких машин с оборонного предприятия для отправки в войска.

Транспортеры "Витязь" предназначены для перевозки специальных грузов в особо сложных дорожных и климатических условиях. Конструкция машины дает широкие возможности для ее модификации и позволяет использовать технику в качестве универсального шасси для монтажа различного технологического и специального оборудования.

Особенности строения ходовой части транспортера обеспечивают высокую проходимость и низкое давление на грунт. Транспортеры "Витязь" передвигаются на широких гусеницах, которые не позволяют уйти в мягкий грунт или снег, а если машины попадут в болото или воду, то гусеницы станут гребным винтом, специальная подвеска создает мягкость движения.

В конструкции ведущих и направляющих колес применяются специальные полиуретановые покрытия, в ходовой части – особые резиновые элементы. Это смягчает рывки и удары, обеспечивает плавность хода при движении и тем самым увеличивает ресурс ходовой части и трансмиссии в целом. Шаг расположения поперечин у гусениц опытным путем был подобран таким образом, чтобы обеспечить самоочистку от грязи, снега и льда элементов ходовой части транспортеров.

"Витязи" разработаны для эксплуатации при температурах от -50 до +45 град. С, способны развивать скорость до 45 км/ч на суше и до 5 км/ч на плаву. При этом преодоление водных преград не требует какой-либо специальной подготовки. В стандартной конфигурации дальность пробега на одной заправке составляет до 700 км, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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Гособоронзаказ
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