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28.02.2019
ЦАМТО

Вооруженные силы Австрии получили первые бронированные вездеходы BvS-10

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BVS10
Сочлененная гусеничная бронированная машина BvS10. Источник: www.haaland.info.

ЦАМТО, 27 февраля. Британская компания BAE Systems объявила о поставке Вооруженным силам Австрии первой партии из четырех бронированных гусеничных вездеходов BvS-10.

Вездеходы предназначены для выполнения задач в сложных условиях, включая горы и глубокий снег.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2016 года BAE Systems заключила с Министерством обороны и спорта Австрии контракт на поставку ВС этой страны 32 сочлененных гусеничных вездеходов BvS-10, а также сопутствующего оборудования, вооружения и услуг, включая средства связи, системы РХБ-защиты, лебедки, системы пожаротушения. Их общая стоимость оценивается в 85 млн. евро (95 млн. долл.).

BvS-10 также будут применяться в рамках австрийской инициативы подготовки подразделений стран ЕС ведению боевых действий в горной местности (European Union Mountain Training Warfare Initiative). Австрия будет принимать личный состав для обучения и обеспечивать услуги поддержки. Целью инициативы является повышение эффективности ведения боевых действий в гористой местности.

Как сообщается, две церемонии передачи состоялись 21 и 22 февраля в федеральной земле Тироль и городе Зальцбург в присутствии министра обороны Австрии Марио Кунасека. Первая партия машин поставлена 24-му пехотному батальону 6-й горнопехотной бригады Вооруженных сил Австрии и 2-му инженерному батальону. Как планируется, поставка всех бронемашин завершится в 2019 году.

Австрийский вариант BvS-10 отличается рядом особенностей, включая комплект камер, обеспечивающих обзор на 360 град., с шестью дневными/ИК камерами и дисплеями в передней и кормовой частях кабины для расширения ситуационной осведомленности. Машина оборудована новым дистанционно управляемым модулем вооружения, которым могут управлять как наводчик, так и командир.

BvS-10 – это маневренная бронированная машина высокой проходимости, способная выполнять задачи в условиях сложного рельефа местности. Она предназначена для транспортировки войск и грузов в боевых условиях, а также поддержки операций по оказанию помощи потерпевшим в стихийных бедствиях. Машина может адаптироваться в соответствии с требованиями заказчика и применяться для боевого управления.

Ранее BvS-10 применялись операциях в Афганистане, Центральной Африке, на Балканах и на Ближнем Востоке. Австрия стала пятым покупателем BvS-10, присоединившись к Франции, Нидерландам, Швеции и Великобритании.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Афганистан
Великобритания
Нидерланды
Франция
Швеция
Компании
BAE Systems
Проекты
Евросоюз
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