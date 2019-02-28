Китай работает над созданием орбитальной солнечной электростанции

В случае успешной реализации проекта, станция начнет генерировать энергию уже к 2040 году

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Китайские ученые работают над возможностью создания космической солнечной электростанции, которая, в случае успешной реализации проекта, позволит уменьшить нехватку электроэнергии на Земле. Об этом в среду сообщила газета China Daily.

"В настоящий момент специалисты уже приступили к созданию испытательного комплекса на территории района Бишань в городе центрального подчинения Чунцин (Юго-Западный Китай)", - сказал заместитель главы Института совместных инновационных исследований по интеграции гражданского и военного секторов Чунцина Се Гэнсинь, его слова приводит газета. "Объект будет использоваться для проверки жизнеспособности и целесообразности орбитальной электростанции", - добавил он.

По информации China Daily, объем первоначальных инвестиций в проект составил порядка 100 млн юаней (около $15 млн), средства были вложены администрацией района Бишань. Ожидается, что строительство испытательного комплекса, который раскинется на площади 13,3 га, займет от одного до двух лет.

В ходе будущих испытаний ученые планируют построить и запустить на территории комплекса привязные аэростаты, оборудованные солнечными батареями. Согласно плану, аэростаты будут аккумулировать солнечный свет, перерабатывать его в энергию и при помощи микроволнового излучения передавать на Землю, где специальные принимающие станции будут преобразовывать волны в электричество и распределять его в сети. В ходе экспериментов, как передает газета, специалистам также предстоит выяснить влияние передаваемых на Землю микроволн на живые организмы.

"В случае успешной реализации проекта, китайская космическая солнечная электростанция будет выведена на орбиту на высоте 36 тыс. км над Землей и начнет генерировать электроэнергию к 2040 году", - сказал Се Гэнсинь. Он также отметил, что "размер и вес будущей орбитальной солнечной электростанции еще не определен". По словам ученого, пока исследование находится на своей начальной стадии.

Согласно опубликованному в январе этого года докладу Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA), Китай может стать мировой сверхдержавой в области возобновляемых источников энергии. В документе сказано, что "в настоящее время КНР является крупнейшим в мире производителем, экспортером и установщиком солнечных панелей, ветряных турбин, аккумуляторов и электромобилей, что выводит его в лидеры глобального энергетического перехода". В публикации также отмечается, что "усилия Китая по исследованию, разработке и инвестированию в возобновляемую энергию и экологически чистый транспорт дают его промышленности возможность обогнать американские и европейские компании".