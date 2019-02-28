Войти
28.02.2019
Военно-промышленный курьер

НАТО поддержало Венгрию в ее споре с Украиной

276
0
+1
Источник изображения: vpk-news.ru

Североатлантический Альянс неожиданно стал на сторону Венгрии в ее конфликте с Киевом в отношении скандального украинского "Закона об образовании".

Позицию военного блока по этому вопросу озвучила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер во время визита в Будапешт 26 февраля.

"Союзники солидарны с Венгрией, когда речь идет об украинском законе „Об образовании“. В Брюссельской декларации и при оценке выполнения годовой программы сотрудничества с Украиной все союзники призывают ее полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии", - приводятся ее слова на сайте НАТО.

При этом заместитель генсека поблагодарила Венгрию за "поддержку Украины в конфликте с Россией", в частности за сотрудничество при реверсе газа, предоставление гуманитарной помощи и лечением раненых украинских военнослужащих.

Относительно заседаний Комиссии Украина-НАТО Геттемюллер подчеркнула, что это является "центральным элементом нашей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины". Также она отметила, что эта Комиссия является "мощным инструментом для сохранения правительством Украины ориентира на внедрение реформ".

Заявление госпожи Геттемюллер стали очередной "зрадой" для Киева. Похоже, что в руководстве Альянса, именно ей выпала роль остужать мечты властей Украины о вступлении в НАТО.

Как сообщало ранее EADaily, именно она в апреле минувшего года сделала заявление по поводу радостно-победных криков из Киева о том, что НАТО присвоило Украине статус "страны-аспиранта".

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
07.02.2018
Партизан с запотевшим прицелом
08.12.2016
Польские эскадроны смерти (Nowa Europa Wschodnia, Польша)
16.06.2016
Варшавский саммит НАТО – театр одного актера
25.02.2015
Против всех — часть II
05.02.2015
Запад устроил громкую дискуссию о поставках оружия на Украину
23.04.2007
ЗА СПИНОЙ ОДКБ – СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЯДЕРНЫЕ СИЛЫ РОССИИ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.02 10:12
  • 1
СМИ сообщили о массовом уходе лётчиков из ВКС РФ
  • 28.02 10:05
  • 57
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 28.02 09:57
  • 7
Военный летчик: неважно, сколько Су-57 на первом этапе поступит в ВКС
  • 28.02 09:49
  • 1
Индия и Пакистан угрожают "взорвать" Азию
  • 28.02 09:49
  • 1
Шойгу: Конкуренция между мировыми центрами силы возрастает
  • 28.02 09:35
  • 22
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 28.02 09:02
  • 4
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
  • 28.02 07:15
  • 195
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 28.02 04:14
  • 1
Один из лучших танков войны в Сирии - Т-62М хотели полностью уничтожить
  • 28.02 04:12
  • 1
Береговой ракетный дивизион и танковый полк усилят Балтфлот
  • 28.02 04:05
  • 36
Борисов назвал причину замедления роста экспорта российского вооружения
  • 28.02 00:31
  • 25
Перспективный эсминец "Лидер" получит атомную энергоустановку
  • 27.02 22:58
  • 99
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 27.02 21:49
  • 16549
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 21:38
  • 1
Борисов: Россия должна удержать свои позиции по объему экспорта вооружений