Североатлантический Альянс неожиданно стал на сторону Венгрии в ее конфликте с Киевом в отношении скандального украинского "Закона об образовании".

Позицию военного блока по этому вопросу озвучила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер во время визита в Будапешт 26 февраля.

"Союзники солидарны с Венгрией, когда речь идет об украинском законе „Об образовании“. В Брюссельской декларации и при оценке выполнения годовой программы сотрудничества с Украиной все союзники призывают ее полностью выполнить рекомендации Венецианской комиссии", - приводятся ее слова на сайте НАТО.

При этом заместитель генсека поблагодарила Венгрию за "поддержку Украины в конфликте с Россией", в частности за сотрудничество при реверсе газа, предоставление гуманитарной помощи и лечением раненых украинских военнослужащих.

Относительно заседаний Комиссии Украина-НАТО Геттемюллер подчеркнула, что это является "центральным элементом нашей поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины". Также она отметила, что эта Комиссия является "мощным инструментом для сохранения правительством Украины ориентира на внедрение реформ".

Заявление госпожи Геттемюллер стали очередной "зрадой" для Киева. Похоже, что в руководстве Альянса, именно ей выпала роль остужать мечты властей Украины о вступлении в НАТО.

Как сообщало ранее EADaily, именно она в апреле минувшего года сделала заявление по поводу радостно-победных криков из Киева о том, что НАТО присвоило Украине статус "страны-аспиранта".