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28.02.2019
Военно-промышленный курьер

Трамп лично проверил на прочность "российский" интернет

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Источник изображения: vpk-news.ru

Спецслужбы США, которые блокировали интернет осенью прошлого года для российского "Агентства интернет-исследований", действовали с личного одобрения президента Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC со ссылкой на свои источники.

Они говорят, что эта атака была "самым агрессивным" действием администрации Белого дома против "вмешательства России" в политические процессы в США.

Накануне американские СМИ рассказали, что Кибернетическое командование США на основе данных от Агентства национальной безопасности провело спецоперацию по "отключению от интернета" Агентства интернет-исследований из Санкт-Петербурга, которое американцы называют "российской фабрикой троллей".

Именно указанное российское Агентство подозревалось в попытке "внести раздор между американцами во время выборов в 2018 году". В итоге в день голосования "у троллей" возникли проблемы с доступом в интернет.

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Страны
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ИТ
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