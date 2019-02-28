Трамп лично проверил на прочность "российский" интернет

Спецслужбы США, которые блокировали интернет осенью прошлого года для российского "Агентства интернет-исследований", действовали с личного одобрения президента Дональда Трампа. Об этом сообщает NBC со ссылкой на свои источники.

Они говорят, что эта атака была "самым агрессивным" действием администрации Белого дома против "вмешательства России" в политические процессы в США.

Накануне американские СМИ рассказали, что Кибернетическое командование США на основе данных от Агентства национальной безопасности провело спецоперацию по "отключению от интернета" Агентства интернет-исследований из Санкт-Петербурга, которое американцы называют "российской фабрикой троллей".

Именно указанное российское Агентство подозревалось в попытке "внести раздор между американцами во время выборов в 2018 году". В итоге в день голосования "у троллей" возникли проблемы с доступом в интернет.