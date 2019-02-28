Пентагон призвали отказаться от идеи мобильных ядерных реакторов

Megapower: a small, safe and reliable #nuclear power plant for remote towns, military bases, and other isolated infrastructure. https://t.co/cumazI3L3v pic.twitter.com/7Y2hyeeYW9 — Los Alamos Lab (@LosAlamosNatLab) 15 С„РµРІСЂР°Р»СЏ 2019 Рі.

Армия США столкнулась с противоречием. Мобильный ядерный реактор мог бы обеспечить энергетические нужды удаленных военных баз, ученые-атомщики настаивают на том, что этот план имеет серьезные проблемы с безопасностью, пишет Popular Mechanics.

Логика Пентагона проста. Мобильный ядерный реактор перемещается вместе с военными, снимая необходимость перевозить большое количество топлива и прокладывать длинные линии электропередач в отдаленные районы военных баз.

Аргументы против опубликовал американский "Бюллетень ученых-атомщиков". Он известен, в частности, проектом "Часы судного дня" - аллегорией ядерной угрозы, существующей в мире. Ученые полагают, что риск аварии превышает потенциальную пользу от применения реактора в полевых условиях.

Проект "Дилитий" (Project Dilithium) армия США анонсировала в январе этого года, разместив соответствующий запрос на проектные изыскания. По документации мобильный реактор должен весить менее 40 тонн, транспортироваться грузовиком, кораблем или самолетом, работать до трех лет без дозаправки и функционировать в полуавтоматическом режиме. Реактор должен вырабатывать от 1 до 10 мегаватт. Прописаны также требования по безопасности, бесперебойной работе, но оговорено, что "от реактора не ждут, что он будет способен пережить прямое попадание".

Подобные требования - результат соперничества США с крупными державами вроде России и Китая, которое требует мощных радаров, коммуникаций и другого энергозатратного вооружения. Мобильные ядерные реакторы также могут быть полезны в условиях ближневосточных конфликтов, где автоколонны с топливом подвергаются риску атаки.

Ученые предупредили, что с учетом непредсказуемости условий боя реактор будет сложно защитить от серьезного ущерба. И если будет повреждена защитная оболочка, то радиоактивный материал может попасть в окружающую среду. "Даже реактор мощностью всего 1 мегаватт будет содержать такое количество долгоживущих радиоактивных изотопов вроде цезия-137, что приравняет его к грязной бомбе", - говорится в материале.

Если же реактор будет работать на высокообогащенном уране (ВОУ), то это основной ингредиент для ядерного оружия. Однако США и другие страны взяли на себя обязательства сократить использование ВОУ. Если США пренебрежет этими обязательствами, то и другие страны могут последовать этому примеру.

Мария Волкова