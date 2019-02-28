Корабли Северного флота отправились в дальний поход в Атлантику

Сводный отряд кораблей Северного флота отправился в дальний поход - в Атлантический океан. Во главе отряда идет головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".

Как сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, в составе отряда также многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер". Несколько месяцев пробудут моряки-североморцы в походе, побывают в разных местах Мирового океана.

К походу экипажи готовились заранее, прошли курс боевой подготовки кораблей Военно-морского флота России в Баренцевом море. Этот дальний поход будет первым для фрегата "Адмирал Горшков". До этого экипаж совершал лишь переходы внутри мест дислокации флота и баз. Старший на походе - начальник штаба соединения противолодочных кораблей Северного флота капитан 1 ранга Станислав Варик.

Светлана Цыганкова