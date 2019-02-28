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28.02.2019
Интерфакс-АВН

Россия видит попытки создать предлог для военного вмешательства в Венесуэлу - Лавров

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Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

Учжэнь. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Российская сторона отмечает попытки создать предлог для военного вмешательства в Венесуэлу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Видим, как предпринимаются совершенно беспардонные попытки создать искусственно предлог для военного вмешательства, слышим угрозы прямые, которые раздаются из Вашингтона, о том, что все варианты остаются на столе", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам министерской встречи в формате Россия-Инидия-Китай в КНР.

"Материальные подтверждения этих угроз, которые вы сейчас упомянули, это стягивание военной техники, подготовка спецназа", - добавил российский министр.

"При этом мы также отмечаем непрекращающиеся провокации с попыткой силой прорвать границу под предлогом доставки гуманитарной помощи в расчете на жертвы", - добавил С.Лавров.

"И затем по хорошо использованному сценарию будут истеричные крики и произойдет попытка уже военного вмешательства", - сказал глава МИД РФ.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Китай
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
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