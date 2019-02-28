Boeing представил концепт боевого беспилотника

Корпорация Boeing представила концепт беспилотника Airpower Teaming System (ATS), что можно перевести как "Система объединения воздушных сил". Основными его задачами станут координация между боевыми самолетами, разведка и радиоэлектронная борьба.

Платформу ATS разработало подразделение Boeing в Австралии, накануне она впервые была представлена на австралийском международном авиашоу. Как отмечается на сайте корпорации, беспилотник будет дополнять и расширять возможности миссий военно-воздушных сил за счет "умного объединения с существующими боевыми самолетами".

Длина аппарата - 11,7 метра, а заявленная дальность полета - около 3700 километров. Он будет оснащаться различными датчиками и системами для ведения разведки и радиоэлектронной борьбы. Искусственный интеллект позволит ATS выполнять как самостоятельные миссии, так и в составе авиагруппы, сохраняя при этом безопасное расстояние между самолетами.

Другие детали проекта пока не раскрываются, не известно, сможет ли беспилотник наносить удары по целям самостоятельно. Первый полет запланирован на 2020 год.

Алексей Иванов