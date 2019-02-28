Пекин, Москва и Дели против военного решения венесуэльской проблемы - глава МИД КНР

Учжэнь. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Китай, Россия и Индия выступают против решения кризиса в Венесуэле при помощи силы, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Будем придерживаться и дальше принципа невмешательства во внутренние дела, это имеет очень важное значение для нынешней ситуации", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД России, Китая и Индии.

"Мы считаем, что проблемы Венесуэлы должны быть урегулированы исключительно венесуэльским народом путём инклюзивного диалога. Нельзя прибегать к силе, мы выступаем против военного решения этой проблемы", - отметил он.