Пекин, Москва и Дели против военного решения венесуэльской проблемы - глава МИД КНР
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017.
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Учжэнь. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Китай, Россия и Индия выступают против решения кризиса в Венесуэле при помощи силы, заявил глава МИД КНР Ван И.
"Будем придерживаться и дальше принципа невмешательства во внутренние дела, это имеет очень важное значение для нынешней ситуации", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД России, Китая и Индии.
"Мы считаем, что проблемы Венесуэлы должны быть урегулированы исключительно венесуэльским народом путём инклюзивного диалога. Нельзя прибегать к силе, мы выступаем против военного решения этой проблемы", - отметил он.
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