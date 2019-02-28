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28.02.2019
Интерфакс-АВН

Пекин, Москва и Дели против военного решения венесуэльской проблемы - глава МИД КНР

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Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Венесуэлы Никалосом Мадуро. 4 октября 2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Куденко

Учжэнь. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - Китай, Россия и Индия выступают против решения кризиса в Венесуэле при помощи силы, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Будем придерживаться и дальше принципа невмешательства во внутренние дела, это имеет очень важное значение для нынешней ситуации", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД России, Китая и Индии.

"Мы считаем, что проблемы Венесуэлы должны быть урегулированы исключительно венесуэльским народом путём инклюзивного диалога. Нельзя прибегать к силе, мы выступаем против военного решения этой проблемы", - отметил он.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
Венесуэла
Индия
Китай
Россия
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