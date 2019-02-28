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28.02.2019
Военное обозрение

Россия работает над созданием композитов для самолёта МС-21

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Россия продолжает решать задачи по импортозамещению материалов и комплектующих при реализации своих программ в различных технических сферах. Одной из таких сфер является пассажирское самолётостроение. Известная проблема, обозначившаяся в последнее время, связана с американскими санкциями. Эти санкции закрыли доступ компаниям из США и Японии, ранее подписавшим контракт на поставки композитов для МС-21, доступ на российский рынок.

Источник изображения: http://www.irkut.com

В РФ в этой связи было принято решение активизировать собственные разработки в этой области. Сегодня такими разработками заняты специалисты "Аэрокомпозита".

Информагентство "Интерфакс" сообщает, что входящий в ОАК (Объединённую авиастроительную корпорацию) "Аэрокомпозит" уже провёл тщательный анализ тех композитных материалов, которыми необходимо заменить японскую и американскую продукцию, предназначавшуюся для крыла самолёта МС-21. Получены и первые результаты испытаний, которые вселяют оптимизм.

Из материала:

В результате была выбрана продукция, наиболее близкая по своим характеристикам к материалам этих поставщиков. Первые результаты испытаний показали, что замена материала не повлияет на характеристики самолета.

Напомним, что ранее отдельные представители отрасли заявляли о возможном отказе от композитов при создании лайнера МС-21 и о переходе к идее использования исключительно алюминия (для крыла). Но в итоге эти предложения были отметены, что позволило переключиться на разработки композитных материалов внутри России. Причём опыт по созданию "авиационных" композитов уже есть. Речь идёт в том числе о реализации программы Су-57, где отечественные композиты применяются.

Комментарий ситуации от вице-премьера Юрия Борисова, посетившего Иркутский авиазавод:

Мы планы свои менять не будем: задача стоит завершить сертификацию в 2020 году, а с 2021 года выйти на серийное производство. Думаю, что всё это посильно. Моя мечта: надо переходить на серийность выше 100 самолетов. И для этого возможности есть.

Прокомментировал чиновник и ситуацию с двигателями:

Мы не отказываемся от партнерства с Pratt & Whitney, не будем никакие меры предпринимать, чтобы это партнерство ухудшить

При этом отмечено, что лётные испытания проводятся, в том числе и под параметры двигателя ПД-14.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
США
Япония
Продукция
ПАК ФА
ПД-14
Компании
Pratt&Whitney
Аэрокомпозит ЗАО
ИАЗ
ОАК
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
2020-й год
МС-21
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