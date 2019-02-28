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28.02.2019
Военное обозрение

В 2018 году военные США провели кибероперацию против России

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По сообщениям газеты The Washington Post со ссылкой на неназванный источник, в 2018 году в период проведения промежуточных выборов в США против петербургского Агентства интернет-исследований Киберкомандованием американских вооружённых сил была проведена операция по отключению доступа российской компании к Интернету.

Источник изображения: topwar.ru

По информации, которой располагает издание, Киберкомандование ВС США впервые провело подобные наступательные действия в киберпространстве. Основной целью этой операции, которая продолжалась в течение нескольких дней, было создание препятствия по развёртыванию россиянами "кампании по дезинформации", которая бы позволила бы "усомниться в результатах американских выборов", - утверждает газета.

Сообщается также, что проведённая кибероперация была одним из звеньев более широкой программы, в которой были задействованы различные государственные структуры США, включая ФБР. Во главе всех этих действий стоял генерал-лейтенант Пол Накасоне, руководитель Киберкомандования американских ВС.

Напомним, что такая структура как Киберкомандование ВС США была создана сразу же после того, как американские спецслужбы обвинили Россию в её вмешательстве в ход избирательного процесса в Соединённых Штатах в 2016 году. В рамках этой структуры появилась рабочая группа по оказанию противодействия "российской угрозе в киберпространстве".

Тем временем, эксперты считают, что США был нужен повод для создания кибергрупп, которые бы занимались "легализованным" вмешательством в работу компьютерных сетей в разных странах мира.

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Россия
США
Проекты
ИТ
Кибербезопасность
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