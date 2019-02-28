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28.02.2019
Военное обозрение

Робот "Фёдор" остался без иностранных деталей, когда научился стрелять

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Иностранные компании отказались поставлять комплектующие для робота "Федор" после того, как российские инженеры "научили" его стрелять из пистолетов, передает РИА Новости сообщение директора НПО "Андроидная техника" Евгения Дудорова.

Источник изображения: https://twitter.com/fpi_russia

Скорее всего, мы бы и дальше продолжили пользоваться зарубежными комплектующими, но после того, как наши партнеры, у которых мы покупали двигатели, увидели, что робот научился стрелять, нам отказали в поставках,

рассказал Дудоров.

По его словам, ничего другого не оставалось, как начать разрабатывать и собирать свои двигатели для робототехники.

До прошлого года практически все датчики, камеры, двигатели и компьютеры были иностранного производства, но теперь разработчики постепенно переходят на отечественную продукцию, пояснил директор.

Он сообщил также, что в настоящее время предприятие совместно с Объединенной судостроительной корпорацией работает над созданием робота-пожарного и резчика утилизируемых кораблей.

По словам Дудорова, определены два направления: создание робота для ликвидации пожаров и задымлений на корабле, а также робототехнического комплекса для разделки отслуживших кораблей и работы с атомными реакторами, чтобы исключить риск для человека.

Федор (FEDOR – Final Experimental Demonstration Object Research) является первым человекообразным роботом, разработанным ФПИ совместно с "Андроидной техникой" по заказу МЧС как робот-спасатель. Предполагается, что "Федор" в 2021 году отправится в космос на новейшем космическом корабле "Федерация". Он стал первой человекообразной машиной, научившейся садиться на шпагат. Кроме того, он умеет стрелять из пистолетов с двух рук.

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