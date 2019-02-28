Робот "Фёдор" остался без иностранных деталей, когда научился стрелять
Иностранные компании отказались поставлять комплектующие для робота "Федор" после того, как российские инженеры "научили" его стрелять из пистолетов, передает РИА Новости сообщение директора НПО "Андроидная техника" Евгения Дудорова.
Источник изображения: https://twitter.com/fpi_russia
Скорее всего, мы бы и дальше продолжили пользоваться зарубежными комплектующими, но после того, как наши партнеры, у которых мы покупали двигатели, увидели, что робот научился стрелять, нам отказали в поставках,
рассказал Дудоров.
По его словам, ничего другого не оставалось, как начать разрабатывать и собирать свои двигатели для робототехники.
До прошлого года практически все датчики, камеры, двигатели и компьютеры были иностранного производства, но теперь разработчики постепенно переходят на отечественную продукцию, пояснил директор.
Он сообщил также, что в настоящее время предприятие совместно с Объединенной судостроительной корпорацией работает над созданием робота-пожарного и резчика утилизируемых кораблей.
По словам Дудорова, определены два направления: создание робота для ликвидации пожаров и задымлений на корабле, а также робототехнического комплекса для разделки отслуживших кораблей и работы с атомными реакторами, чтобы исключить риск для человека.
Федор (FEDOR – Final Experimental Demonstration Object Research) является первым человекообразным роботом, разработанным ФПИ совместно с "Андроидной техникой" по заказу МЧС как робот-спасатель. Предполагается, что "Федор" в 2021 году отправится в космос на новейшем космическом корабле "Федерация". Он стал первой человекообразной машиной, научившейся садиться на шпагат. Кроме того, он умеет стрелять из пистолетов с двух рук.
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