Войти
28.02.2019
Интерфакс-АВН

Трамп назвал отношения США-КНДР примером для подражания

246
0
0
Президент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. 13 августа 2018
Президент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. 13 августа 2018.
Источник изображения: © AP Photo, Carolyn Kaster

Ханой. 27 февраля. ИНТЕРФАС - Отношения между США и КНДР в случае денуклеаризации Корейского полуострова могут стать хорошим примером для подражания, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом в преддверии саммита с северокорейским лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам Д.Трампа, "то, что может произойти при правильном мышлении, реально станет хорошим примером".

Президент США поблагодарил Нгуен Фу Чонга за организацию встречи.

Президент Вьетнама со своей стороны заявил, что Ханой "постарался сделать все необходимые приготовления, чтобы обеспечить хорошие условия для достижения прогресса на этой важной встрече".

Д.Трамп также выразил удовлетворение согласием Вьетнама на подписание в раках его пребывания в Ханое ряда важных торговых соглашений с американскими компаниями.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
КНДР
США
Персоны
Ким Чен Ын
Трамп Дональд
Похожие новости
27.02.2019
США на саммите в Ханое должны подтвердить гарантии безопасности КНДР в обмен на уничтожение Пхеньяном ядерного оружия - Патрушев
26.02.2019
Сеул не исключает, что Ким Чен Ын и Трамп в Ханое договорятся о том, как декларировать заключение мирного договора
20.02.2019
Svenska Dagbladet (Швеция): в борьбе между Трампом и Европой может победить Путин
06.09.2017
Перекройка мира под новый «Хвасон»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.02 10:12
  • 1
СМИ сообщили о массовом уходе лётчиков из ВКС РФ
  • 28.02 10:05
  • 57
Космическая катастрофа в реальном времени
  • 28.02 09:57
  • 7
Военный летчик: неважно, сколько Су-57 на первом этапе поступит в ВКС
  • 28.02 09:49
  • 1
Индия и Пакистан угрожают "взорвать" Азию
  • 28.02 09:49
  • 1
Шойгу: Конкуренция между мировыми центрами силы возрастает
  • 28.02 09:35
  • 22
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 28.02 09:02
  • 4
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
  • 28.02 07:15
  • 195
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 28.02 04:14
  • 1
Один из лучших танков войны в Сирии - Т-62М хотели полностью уничтожить
  • 28.02 04:12
  • 1
Береговой ракетный дивизион и танковый полк усилят Балтфлот
  • 28.02 04:05
  • 36
Борисов назвал причину замедления роста экспорта российского вооружения
  • 28.02 00:31
  • 25
Перспективный эсминец "Лидер" получит атомную энергоустановку
  • 27.02 22:58
  • 99
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 27.02 21:49
  • 16549
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.02 21:38
  • 1
Борисов: Россия должна удержать свои позиции по объему экспорта вооружений