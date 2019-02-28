Трамп назвал отношения США-КНДР примером для подражания

Ханой. 27 февраля. ИНТЕРФАС - Отношения между США и КНДР в случае денуклеаризации Корейского полуострова могут стать хорошим примером для подражания, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом в преддверии саммита с северокорейским лидером КНДР Ким Чен Ыном.

По словам Д.Трампа, "то, что может произойти при правильном мышлении, реально станет хорошим примером".

Президент США поблагодарил Нгуен Фу Чонга за организацию встречи.

Президент Вьетнама со своей стороны заявил, что Ханой "постарался сделать все необходимые приготовления, чтобы обеспечить хорошие условия для достижения прогресса на этой важной встрече".

Д.Трамп также выразил удовлетворение согласием Вьетнама на подписание в раках его пребывания в Ханое ряда важных торговых соглашений с американскими компаниями.