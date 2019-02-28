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28.02.2019
Известия.ru

Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вышел в дальний поход

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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник изображения: gazeta.ru

Группа кораблей Северного флота отправилась в атлантический поход. Во главе отряда — новейший фрегат проекта 22350 — "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Вместе с флагманом в океан идет судно тылового обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер".

Группа кораблей Северного флота отправилась в атлантический поход. Во главе отряда — новейший фрегат проекта 22350 — "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Вместе с флагманом в океан идет судно тылового обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер".

Корабли вышли в Баренцево море и взяли курс на Атлантику. Группа проведет ближайшие несколько месяцев на просторах Мирового океана.

Для фрегата "Адмирал Горшков" это первый дальний поход, так как до этого корабль делал только межбазовые переходы.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Горшков
Проекты
22350
23120 Эльбрус
СФ
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