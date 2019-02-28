Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вышел в дальний поход
Группа кораблей Северного флота отправилась в атлантический поход. Во главе отряда — новейший фрегат проекта 22350 — "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Вместе с флагманом в океан идет судно тылового обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер".
Группа кораблей Северного флота отправилась в атлантический поход. Во главе отряда — новейший фрегат проекта 22350 — "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Вместе с флагманом в океан идет судно тылового обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер".
Корабли вышли в Баренцево море и взяли курс на Атлантику. Группа проведет ближайшие несколько месяцев на просторах Мирового океана.
Для фрегата "Адмирал Горшков" это первый дальний поход, так как до этого корабль делал только межбазовые переходы.
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