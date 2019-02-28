Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" вышел в дальний поход

Группа кораблей Северного флота отправилась в атлантический поход. Во главе отряда — новейший фрегат проекта 22350 — "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Вместе с флагманом в океан идет судно тылового обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер".

Группа кораблей Северного флота отправилась в атлантический поход. Во главе отряда — новейший фрегат проекта 22350 — "Адмирал Флота Советского Союза Горшков". Вместе с флагманом в океан идет судно тылового обеспечения "Эльбрус" и спасательный буксир "Николай Чикер".

Корабли вышли в Баренцево море и взяли курс на Атлантику. Группа проведет ближайшие несколько месяцев на просторах Мирового океана.

Для фрегата "Адмирал Горшков" это первый дальний поход, так как до этого корабль делал только межбазовые переходы.