В армии США рассказали о проблемах при внедрении 3D-печати

Вооруженные силы Соединенных Штатов готовятся внедрять 3D-печать для оперативных нужд. Армия будет использовать ее возможности для повышения эффективности и снижения логистической нагрузки.

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Отчет об интеграции технологии был сделан заместителем начальника штаба армии, изложившем текущие возможности 3D-печати армии на саммите адаптивного военного производства и демонстрации технологий.

По мнению генерала, в первую очередь новый способ производства будет использован для повышения сроков службы оборудования и снижения логистической нагрузки.

Поскольку объем использования методики растет как в полевых условиях, так и на складах, Армейский Центр передового опыта в области аддитивного и усовершенствованного производства планируется начать работу уже этом году в Арсенале Рок-Айленда, штат Иллинойс.

Еще в декабре 2017 года Сухопутные силы Соединенных Штатов выпустили исполнительный приказ, позволяющий командирам на местах инвестировать до 10 000 долларов из своих операционных бюджетов в 3D-принтеры, программное обеспечение и обучение,

- сказал представитель американского командования.

Технология 3D-печати позволяет нашим солдатам находить творческие решения проблем, которые мы можем только представить, но с которыми они живут на ежедневной основе. Мы хотели дать им возможность гибко и нестандартно на них реагировать.

- добавил он.

В качестве примера был приведён случай в Корее, в ходе которого солдаты выявили проблему разрушения колпачков системы пожаротушения. Колпачки защищают сопла огнетушителей, расположенных в колесных арках MRAP.

Для каждой машины требуется 20 колпачков, без них MRAP не способен выйти на миссию. Солдаты оформили заказ на замену комплектующих в октябре, и получили ответ: предполагаемая поставка через пять месяцев. Бойцы из части в Корее решили не ждать и обратились к технологии 3D-печати, запросив инженерную поддержку у Центра исследований и разработок вооружений.

По словам генерала, группа в Корее произвела 284 противопожарных колпачка, которые в настоящее время используются до прибытия замены. Каждый из них обошелся примерно в два с половиной доллара.

Известны и случае 3D-печати элементной базы F-35.

При этом есть несколько ключевых проблем, с которыми военные должны столкнуться. Например, права интеллектуальной собственности могут ограничить полномочия армии по реинжинирингу детали или производству компонента на местном уровне.

Сообщество аддитивного производства использует цифровую библиотеку трехмерных печатных деталей, называемую "хранилищем аддитивных деталей для тактической и оперативной готовности", или RAPTOR. Когда солдаты или инженеры производят детали на принтере, они помещают чертеж в систему. Хранилище на сегодняшний имеет более 140 сертифицированных деталей, и оно растет.

Это порождает другую проблему – кибербезопасность. Военные США отмечают вероятность как кражи интеллектуальной собственности, так и повреждения чертежей для умышленного причинения вреда.

Помимо потенциальных проблем с хакерами армия должна найти способ сертифицировать и стандартизировать все 3D-печатные детали и материалы, чтобы соответствовать заданным стандартам безопасности продукта.

Процесс внедрения технологии потребует много труда, и у него есть цена. Но 3D-печать имеет решающее значение для безопасности. Несмотря на все имеющиеся вызовы, сочетание инновационного мышления с современными технологиями поможет армии развиваться и подготовить силы для борьбы с грядущими угрозами.

- подвёл итоги докладчик.