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28.02.2019
bmpd.livejournal.com

Испытания нового индийского зенитного ракетного комплекса QRSAM

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Оригинал взят у коллеги dambiev в Успешные испытания нового индийского зенитного ракетного комплекса QRSAM

Индийская Организация оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation - DRDO) на своем полигоне в Чандипуре 26 февраля 2019 года произвела очередные успешные испытания разрабатываемого индийского зенитного ракетного комплекса малой и средней дальности QRSAM (Quick-Reaction Surface-to-Air Missile).

Как ранее сообщали коллеги bmpd , ЗРК QRSAM в своем нынешнем исполнении разрабатывается DRDO совместно с индийскими государственными компаниями Bharat Dynamics Limited (BDL) и Bharat Electronics Limited (BEL) в интересах индийской армии с 2014 года взамен прекращенного разработкой ЗРК Maitri (также первоначально обозначавшегося QRSAM), длительное время создававшегося DRDO совместно с MBDA France.

В современном облике ЗРК QRSAM используется в качестве зенитной ракеты модифицированный вариант отрабатываемой DRDO авиационной ракеты Astra класса "воздух-воздух" средней дальности с активной радиолокационной головкой самонаведения. Твердотопливная ракета Astra в варианте ЗУР должна иметь дальность стрельбы до 25-30 км. ЗУР, помимо активной радиолокационной ГСН, оснащена также двухсторонним даталинком для коррекции на среднем участке траектории.

Шестиконтейнерная пусковая установка наклонного старта ЗРК QRSAM, впервые продемонстрированная DRDO в мае 2017 года, размещена на шасси индийского автомобиля Ashok Leyland Super Stallion HMV с колесной формулой 8х8. В состав батареи ЗРК QRSAM должны входить четыре огневых взвода, каждый из которых будет включать машину управления с создаваемой DRDO многофункциональной РЛС обнаружения, сопровождения и наведения BMFR (Battery Multi-Function Radar) Х-диапазона и две пусковые установки. Также в состав батареи должна войти одна создаваемая DRDO РЛС дальнего обнаружения BSR (Battery Surveillance Radar) C-диапазона, и батарейный командный пункт BCPV. Оба типа РЛС используют АФАР и также будут размещены на шасси Ashok Leyland Super Stallion HMV (8х8).

В 2012 году армия Индии планировала закупить ЗРК QRSAM для оснащения восьми зенитных ракетных полков трехбатарейного состава, оценивая стоимость программы приобретения в 12 тысяч кроров рупий (около 2,1 млрд долл). Однако конечные сроки разработки и стоимость системы сейчас не могут быть определены.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
DRDO
Leonardo
MBDA
Проекты
АФАР
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