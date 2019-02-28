Индийский авиационный удар по территории Пакистана

Как сообщают индийские СМИ и официальные ресурсы, ВВС Индии утром 26 февраля 2019 года нанесли удар по территории Пакистана, атаковав три лагеря боевиков исламистских террористических группировок "Джаиш-е-Мухаммад" (JeM, "Армия Мухаммеда"), "Хизбул Муджахиддин" (Hizbul Mujahideen) и "Лашкаре-Тайба" (Lashkar-e-Tayyaba, LeT, "Армия Господа"). Два из этих лагерей были расположены в районах Чакоти и Музаффарабада на пакистанской части Кашмира, а третий (главный лагерь группировки JeM) находится в районе Балакота и Мансехра в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва (то есть вне спорной территории Джамму и Кашмира).

Истребитель Dassault Mirage 2000H ВВС Индии (С) ВВС Индии

Удар был нанесен 12 истребителями Dassault Mirage 2000H ВВС Индии, которые использовали израильские управляемые авиационные бомбы Rafael SPICE 2000 калибра 2000 фунтов и израильские тяжелые авиационные ракеты Rafael Popeye 2 (Crystal Maze) класса "воздух-поверхность". Наведение бомб и ракет обеспечивалось с помощью подвесных прицельно-навигационных контейнеров Rafael Litening. Удар обеспечивался значительной авиационной группировкой ВВС Индии, включая два самолета ДРЛО и управления (один А-50ЭИ и один индийской разработки NETRA на базе Embraer E145), два самолета-заправщика Ил-78МКИ, и четыре (по другим данным, восемь) истребителей прикрытия Су-30МКИ. Два самолета Mirage 2000H были оснащены контейнерами для постановки активных помех. Для разведки и целеуказания были использованы израильские БЛА IAI Heron.

Индийские СМИ утверждают, что ударные самолеты Mirage 2000H c целью обеспечения внезапности операции взлетели с авиабазы Гвалиор в центральной части Индии, по пути к цели совершили дозаправку в воздухе от самолетов Ил-78МКИ, и совершили после удара посадку на авиабазу Амбала. Истребители прикрытия Су-30МКИ были подняты с авиабаз Барейли и Халвара, а самолеты ДРЛО и управления - с Агры (А-50ЭИ и обва Ил-78МКИ) и Бхатимда (NETRA).

Атака была начата в 03:45 по местному времени и продолжалась 21 минуту.

Индийская сторона заявила о полном успехе операции. "Террористические лагеря в Балакот, Чакоти и Музаффарабада были полностью уничтожены в результате воздушных ударов ВВС. Контрольно-пропускные пункты "Армии Мухаммеда" также разрушены", - сообщаило официальное информационное агентство ANI.

Первый заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Гохале сообщил о "невоенном упреждающем" ударе в заявлении: "В ходе операции под руководством разведки сегодня рано утром Индия нанесла удар по самому большому тренировочному лагерю JeM в Балакоте. В ходе этой операции было ликвидировано очень большое количество террористов, инструкторов, старших командиров и групп джихадистов, которые готовились к боевым действиям. Это учреждение в Балакоте возглавлял Маулана Юсуф Азхар (псевдоним Устад Гури), шурин Масуда Азхара, руководителя JeM. Правительство Индии твердо и решительно привержено принятию всех необходимых мер для борьбы с угрозой терроризма. Следовательно, эта невоенная упреждающая акция была специально нацелена на лагерь JeM".

Согласно индийским источникам, наиболее крупный атакованный лагерь группировки JeM находился на в лесу на холме Джаба, недалеко от города Джаба, расположенного между Балакот и Мансехра в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, в 65 км от Линии контроля с Индией (как именуется демаркационная линия между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире). В лагере, занимающем площадь около 50 гектаров, в момент удара находились 325 боевиков и 25-27 "инструкторов". По лагерю нанесли удары бомбами SPICE 2000 пять индийских Mirage 2000H, которые вошли в воздушное пространство Пакистана, заявлено о поражении шести целей в лагере. По последним сообщениям индийских СМИ, со ссылкой на "источники в разведывательных службах", в результате удара якобы было убито 42 террориста.

Остальные два лагеря в районах Чакоти и Музаффарабада, по ряду сообщений, были атакованы со сбросом УАБ SPICE 2000 и ракет Popeye 2 с индийских Mirage 2000H в воздушном пространстве Индии, без пересечения самолетами Линии контроля.

Представители Пакистана подтвердили, что военные самолеты Индии вторглись в воздушное пространство Пакистана и нанесли удар по лесной местности в Музафарабаде (Кашмир), однако распространяют утверждения о якобы безрезультатности индийского удара.

"Индийские самолеты столкнулись со своевременным и эффективным ответом со стороны ВВС Пакистана и спасаясь в итоге сбросили боевую нагрузку на скорую руку вблизи Балакота. Никаких человеческих потерь или нанесенного ущерба", -? заявил пресс-секретарь ВВС Пакистана генерал-майор Азиф Гафур. Пакистанские СМИ со слов местных жителей заявили, что индийский удар в Балакоте был якобы ошибочно нанесен по местности в 1 км в стороне от предполагаемого лагеря JeM.

Индийская сторона в свою очередь полностью отрицает эффективное противодействие со стороны ВВС Пакистана, утверждая, что два пакистанских истребителя F-16 пытались перехватить пять индийских Mirage 2000H, наносящих удар по лагерю в районе Балакота, но прибыли в данный район только тогда, когда индийские самолеты уже ушли на индийскую территорию (по другой версии, "не осмелились атаковать, обнаружив превосходящую индийскую авиационную группировку"). .

Поводом для данного удара со стороны Индии стал террористический акт 14 февраля, когда смертник подорвал себя рядом с колонной индийской военизированной полиции в индийской части Кашмира. В результате теракта погибли 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад". После этого Индия обвинила Пакистан в содействии боевикам, отозвала посла из Пакистана и фактически запретила ввоз пакистанских товаров. Пакистан отверг обвинения в пособничестве террористам.

Распространяемая индийскими СМИ схема нанесения ВВС Индии удара по територии Пакистана 26.02.2019 (с) timesofindia.indiatimes.com

Лагеря исламистских группировок на территории Пакистана, подвергнувшиеся удару ВВС Индии 26.02.2019 (с) theprint.in

Предположительные снимки лагеря исламистской группировки "Джаиш-е-Мухаммад" (JeM) на холме Джаба близ города Джаба между Балакот и Мансехра в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, по которому был нанесен удар ВВС Индии 26.02.2019 (с) Vinayak Bhat / ThePrint

Двухместный истребитель Dassault Mirage 2000TH (военный номер КТ201) ВВС Индии с подвешенными под фюзеляжем израильскими

электронно-оптическим контейнером Rafael Litening и авиационной ракетой Rafael Popeye 2 (Crystal Maze) класса "воздух-поверхность", в экспозиции выставки Aero India 2017. Бангалор, февраль 2017 года (с) www.facebook.com/IndianDefenceFact

Израильские управляемые авиационные бомбы Rafael SPICE 1000 (слева, калибр 1000 фунтов) и SPICE 2000 (справа, калибр 2000 фунтов) (с) twitter.com/livefist