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28.02.2019
Интерфакс-АВН

Отечественные композитные материалы на замену импортных компонентов для МС-21 прошли испытания

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МС-21
МС-21.
Источник изображения: РИА Новости

Испытания показывают, что замена материала не повлияет на характеристики самолета

Иркутск. 27 февраля. ИНТЕРФАКС - РФ уже испытала российские композитные материалы, которые должны заменить японские и американские компоненты в "черном крыле" для самолета МС-21, заявили "Интерфаксу" в компании "Аэрокомпозит" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию)

"Компания "АэроКомпозит" провела детальный лабораторный анализ композитных материалов российских производителей. В результате была выбрана продукция, наиболее близкая по своим характеристикам к материалам западных поставщиков", - сообщил "Интерфаксу" в среду представитель компании.

Он сообщил, что уже были изготовлены и испытаны опытные образцы.

"Первые результаты испытаний показали, что замена материала не повлияет на характеристики самолета", - сообщили в компании.

АО "АэроКомпозит" занимается разработкой, испытанием, производством и реализацией деталей, агрегатов и компонентов для авиационной техники из полимерных и композиционных материалов.

Серийное производство самолетов МС-21 сдвигается на год из-за прекращения Соединенными Штатами Америки поставок композитных материалов, сообщил 18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов

"В связи с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на свои композиты. Необходимые разработки и российские партнеры, в частности, "Росатом", уже есть", - сказал С.Чемезов

"Срок запуска в серийное производство несколько сдвигается. Мы должны были уже к концу этого года выпустить несколько самолетов серийно, а сейчас это сдвинется к концу 2020 года - то есть на год сдвигается", - уточнил глава госкорпорации.

Он подчеркнул, что композитные материалы будут российскими, а не покупаться из-за рубежа. 26 февраля вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что серийное производство МС-21 начнется в 2021 году.

Санкции США в отношении АО "Аэрокомпозит" (входит в ПАО "ОАК" (MOEX: UNAC)) и АО "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (входит в "Ростех") поставили под угрозу создание композитного "черного крыла" для самолета МС-21, сообщила в январе газета "Коммерсантъ"

По данным газеты, ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля МС-21, шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. Речь идет о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus. Сейчас готовы три опытных образца МС-21-300 с "американской" нитью, четвертый самолет в стадии сборки.

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