Le Figaro (Франция): Европе необходимо перестроить свою безопасность

Рассчитывать на возвращение США к роли доброжелательного лидера свободного мира - большое заблуждение, отмечает «Фигаро». Европа сталкивается со стратегическим вакуумом в период возрождения угроз для ее безопасности, и ей не остается ничего, кроме защиты своих ценностей, а также экономической и социальной модели. Но для обеспечения безопасности нужны средства.

На западе произошли перемены: Североатлантический альянс превратился в мезальянс. Прошедшая с 15 по 17 февраля Конференция по безопасности в Мюнхене окончательно подтвердила этот факт. Она была создана в 1963 году как храм культа НАТО, однако теперь стала ее мавзолеем, увековечивая развал международного порядка и разрыв трансатлантических связей.

Символом кризиса отношений двух берегов Атлантики стало лобовое столкновение Ангелы Меркель и Майка Пенса. Хотя Германия была с 1949 года самым верным союзником США, которые покровительствовали ее восстановлению, а затем и объединению, канцлер не ограничилась одним лишь призывом в пользу многостороннего подхода. Она раскритиковала непоследовательность внешней политики Дональда Трампа: торговая война не только против Китая, но и союзников, выход из транстихоокеанского соглашения (это развязывает Пекину руки в Азии), отказ от сделки по иранскому атому и вывод американских войск из Сирии и Афганистана (это отдает Ближний Восток в руки России и Ирана). После катастрофического саммита НАТО в Польше, который только подтвердил изоляцию США в ближневосточном вопросе, Пенс принялся читать союзникам проповеди об Иране и их военных расходах. Эта достойная Организации Варшавского договора риторика была встречена ледяным молчанием.

Делать ставку на возвращение США к роли доброжелательного лидера свободного мира было бы большим заблуждением. Америка 1945 года мертва. Этот факт влечет за собой серьезнейшие последствия для Европы, которая сталкивается со стратегическим вакуумом в период возрождения угроз для ее безопасности. Угроза со стороны китайского тоталитарного капитализма, который использует финансовую ударную силу и госпредприятия для взятия под контроль стратегических активов по всему континенту. Угроза со стороны России, которая зажимает Европу в тиски между восстановлением пугающего стратегического арсенала и поддерживаемыми ей популистскими движениями. Угроза со стороны Турции и Ирана, которые стремятся подчинить ее законам политического ислама.

Европа же оказалась безоружной перед лицом этих угроз. Она больше не может полагаться на территориальную стабильность после нарушения Россией в Крыму и Донбассе хельсинских соглашений 1975 года о нерушимости границ. Не может она рассчитывать и на ядерный порядок после развертывания Россией ракет двойного назначения 9М729, которое повлекло за собой выход США из ДРСМД и не сулит ничего хорошего СНВ после его истечения в 2021 году. Наконец, она больше не может полагаться на заверения США, которые распахивают двери перед "демократурами", подчеркивая виртуальный характер своих обязательств перед союзниками.

Таким образом, Европе не остается ничего кроме как защищать свои ценности, а также экономическую и социальную модель с помощью формирования необходимых для этого средств. Иначе говоря, она должна переосмыслить себя и постепенно стать политической державой и стратегическим игроком.

Европейская армия представляет собой иллюзию при отсутствии общего видения, согласия по жизненно важным интересам и единой операционной культуры. Как бы то ни было, это ни в коем случае не мешает формированию европейской стратегии безопасности с рядом конкретных столпов: развитие военных возможностей, совместные операции, программы подготовки, ВПК, научно-исследовательская деятельность (в частности в сфере искусственного интеллекта) с финансированием из европейского фонда в 13 миллиардов евро. Здесь должно существовать три направления. Независимая стратегия в сфере борьбы с терроризмом, защиты ключевой инфраструктуры, пограничного контроля (начиная со Средиземноморья), космоса и киберпространства. Переориентация Североатлантического альянса с активизацией сдерживания России, но без развертывания в Европе новых ядерных ракет, что могло бы обострить разногласия и вызвать протесты общественности, как уже было во время кризиса евроракет. Формирование альянса демократий за многосторонний подход к разоружению, торговле и борьбе с потеплением климата, в который должны войти Европа, Индия, Япония, Канада, Мексика, Колумбия, Австралия и Новая Зеландия.

Нависшие над демократией угрозы подчеркивают необходимость срочных действий европейского руководства и граждан. Все должны согласиться с инвестициями в безопасность, а также взять на себя политические и нравственные обязательства по защите свободы.

Николя Бавере (Nicolas Baverez)

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