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28.02.2019
Известия.ru

Встреча на Альпах: военные РФ и США поучаствуют в общих соревнованиях

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Военные из РФ впервые после 2014 года примут участие в крупном совместном мероприятии с американскими коллегами. На международных соревнованиях по горной подготовке Edelweiss Raid 2019 в Альпах россияне будут состязаться с командами из стран — членов НАТО и впервые прибывшими из США специалистами по горной подготовке, "зелеными беретами" и рейнджерами.На соревнования в Австрию едут три команды из России, причем одна из них — женская, сообщили "Известиям" в российском оборонном ведомстве. Военные из разных стран вполне могут договориться друг с другом, пока "не получили команду стрелять", отмечают опрошенные "Известиями" эксперты.

Военные из РФ впервые после 2014 года примут участие в крупном совместном мероприятии с американскими коллегами. На международных соревнованиях по горной подготовке Edelweiss Raid 2019 в Альпах россияне будут состязаться с командами из стран — членов НАТО и впервые прибывшими из США специалистами по горной подготовке, "зелеными беретами" и рейнджерами.На соревнования в Австрию едут три команды из России, причем одна из них — женская, сообщили "Известиям" в российском оборонном ведомстве. Военные из разных стран вполне могут договориться друг с другом, пока "не получили команду стрелять", отмечают опрошенные "Известиями" эксперты.

Помимо россиян, в соревнованиях участвуют 24 команды из разных стран — в том числе, военные из Австрии, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Румынии, Болгарии, Словении. До сегодняшнего дня в состязаниях участвовали сборные только из европейских стран. Однако в этом году на Edelweiss Raid впервые прибыли гости из США. Заокеанские военные представлены одной командой, в состав которой вошли знаменитые "зеленые береты" и рейнджеры. В Пентагоне и минобороны Австрии не смогли оперативно ответить на запросы "Известий", однако известно, что ранее горной подготовке в американских вооруженных силах уделялось совсем небольшое внимание.

Заокеанские гости

После присоединения Крыма весной 2014 года Пентагон и НАТО до минимума сократили сотрудничество с российским Минобороны. В частности, приостановил работу Совет Россия–НАТО. Однако после начала операции в Сирии ситуация начала меняться: в частности, личные встречи и телефонные переговоры возобновили начальник Генштаба Валерий Герасимов и его американский коллега. В рамках борьбы с ИГИЛ (запрещена в России) была налажена и прямая линия связи между военными РФ и США. В то же время отношения стран продолжают оставаться напряженными. В частности, по требованию американской стороны государства — участники НАТО не стали направлять своих представителей на брифинг российского Министерства обороны, где была представлена ракета 9м729.

То, что на фоне напряженных отношений двух государств российские и американские военнослужащие участвуют в совместном мероприятии, — вполне логично, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Пока военные не получили команду стрелять, они спокойно общаются между собой, — сказал он. — Как бы ни складывалась политическая обстановка, военные двух держав всё равно встречаются — на людей посмотреть, себя показать.

Альпы — довольно сложный регион: почти каждый год люди, занимающиеся высокогорным туризмом, получают серьезные травмы, а иногда и погибают, отметил специалист по горному туризму Алексей Песков.

— Это достаточно серьезные горы, и относиться к ним надо соответствующим образом. Участникам предстоит сложный и, я бы даже сказал, опасный маршрут. Тем более в конце зимнего периода вырастает вероятность схода лавин. Основные конкуренты российских военнослужащих — французы, австрийцы, немцы, итальянцы. То есть те, для кого Альпы — дом родной. Наши военные, может, и не так хорошо знают специфику гор, где проходят состязания, но у них есть и определенные преимущества. Российские военнослужащие тренируются на Кавказе, а это более суровые горы. Думаю, наши будут смотреться достойно.

Эксперты отмечают, что каждый горный массив имеет свою специфику, и российские военнослужащие на таких соревнованиях получают бесценный опыт, который могут использовать в дальнейшей службе.

До вершины и обратно

Edelweiss Raid 2019 пройдут 27–28 февраля в Тирольских Альпах на базе 6-й горно-пехотной бригады BundseHeer (так называются австрийские вооруженные силы). От российской стороны покорять альпийские вершины отправились 32 военнослужащих из Военного института физкультуры, Военной академии связи, Южного, Восточного и Центрального военных округов, ВКС и ЦСКА, уточнили в Минобороны. Руководит сборной замначальника управления физподготовки и спорта Вооруженных сил России полковник Александр Украинец.

Участники должны преодолеть маршрут длиной около 40 км на высоте 3–4 тыс. м. Группы стартуют одновременно на лыжах в полной выкладке, по ходу следования им предстоит выполнить задания альпинистской и военной направленности. Первое из них — "Поиск пострадавшего в лавине". Участники состязаний должны найти закопанный под глубоким снегом передатчик. Дальше по маршруту следования им будет нужно подняться по вертикальным перилам, потом спуститься на закрепленной веревке, а затем — в связках. Всё это делается на время и без ошибок.

Следующее задание — "Разведка". Участники должны определить цели, их удаленность и направление движения. После очередного забега на определенную дистанцию они должны собрать эвакуационные носилки и перевезти на них снаряжение до места ночлега и разбить бивуак.

Наутро, собрав свой лагерь, команды отправляются к очередному месту общего старта. Преодолев еще одну дистанцию, они должны будут "спасти" человека, сорвавшегося в расщелину: для этого один из участников должен будет спуститься по отвесной скале. Следующее после "спасения" — стрельба в составе группы: огонь ее участники ведут до поражения всех целей или пока не кончатся боеприпасы.

На следующем задании "Ориентирование на местности" группы должны будут пройти через все контрольные точки. А после этого — вновь собрать сани из носилок и транспортировать по указанному маршруту "раненого", роль которого будет играть один из членов команды. Заключительные задания — метание ручных гранат, марш-бросок и планирование маршрута. Победителем станет команда, в полном составе дошедшая до финиша, правильно выполнившая все задания и затратившая минимальное время на прохождение трассы.

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