Ребрендинг для "Гадюки": самый популярный истребитель современности обновили

Чем F-21 будет отличаться от F-16 и чего от него ждать

В первый день проходящего в Бангалоре авиасалона Aero India 2019 крупнейший военный концерн мира Lockheed Martin неожиданно презентовал новый истребитель — F-21. Однако несмотря на то, что это практически не упоминалось в рекламных материалах, новинка "слегка напоминала" заслуженный F-16. "Известия" разобрались, откуда взялся новый старый истребитель и что можно от него ждать.

Истребитель F-16 — самый массовый боевой самолет современности. Созданный под впечатлением от Вьетнамской войны как легкий истребитель для маневренного воздушного боя, с годами он стал многоцелевой машиной, составляющей основу военно-воздушных сил США и еще трех десятков стран.

С 1975 года было выпущено более 4600 самолетов, причем чуть более половины — на экспорт (примечательно, что изначально ВВС США планировали купить только 650 F-16, а закончили в 2005 году на 2231-й машине). Непрерывный выпуск в течение более сорока лет был остановлен только в 2017 году — причем не окончательно, а для переезда сборочной линии на завод в другой штат, дабы полностью сосредоточить комплекс в Форт-Уорте на сборке F-35. Примечательно, что последние сошедшие с техасского конвейера самолеты предназначались для Ирака, который американские истребители этой же модели не один год бомбили.

На новом месте планируется возобновить производство — уже получены заказы от Бахрейна и Словакии, ожидается в ближайшее время контракт на поставку этих истребителей для ВВС Болгарии.

Однако эти соглашения довольно мелкие. По-настоящему эффектной лебединой песней для наиболее успешного в экспорте истребителя четвертого поколения, по мнению его производителей, должна стать победа в "последнем великом тендере" этого этапа развития боевой авиации — индийском конкурсе MMRCA (Medium Multi-Role Combat Aircraft).

Гадюки, брильянты и танцы под балалайку

"Известия" уже рассказывали об индийских мучениях с попытками выбора нового среднего истребителя, который должен был дополнить тяжелые Су-30МКИ. Дабы не повторяться, кратко отметим, что еще на рубеже веков, впечатленные удачным опытом применения французского истребителя "Мираж 2000", индийские ВВС запланировали закупку сотни с лишним таких машин. Причины были очевидны — самолеты времен холодной войны, составлявшие основу ВВС Индии, стремительно старели физически и морально. Тяжелый Су-30МКИ не мог заменить вообще всех (дорого в эксплуатации и зачастую избыточно), а разработка собственного легкого истребителя "Теджас" ("Бриллиант") просто пожирала ресурсы и не давала никаких результатов. При этом была поставлена амбициозная цель не только сохранить, но и увеличить численность ВВС — так, предполагалось, что эскадрилий истребителей потребуется по меньшей мере 42.

Российский тяжелый истребитель поколения 4+ Су-30МКИ ВВС Индии на выставке Aero India в Бангалоре Источник изображения: Фото: РИА Новости/Дмитрий Струговец

Однако вмешались политические соображения и мода на борьбу с коррупцией (которая — борьба в смысле — в Индии весьма специфична), и простая закупка отработанного в серии и относительно недорого самолета превратилась в пятнадцатилетний тендер, который привел к серьезным тратам и практически провалился. В итоге конкурса MMRCA вместо закупки 126 подогнанных под индийские требования машин с опционом еще на 74, с лицензионной сборкой и передачей технологий закупили 36 французских же истребителей "Рафаль", причем готовыми и с меньшей подгонкой под себя.

Понятно, что проблему качественного и количественного состава ВВС это не решило — более того, за прошедшие годы она только усугубилась. Количество истребительных эскадрилий упало до 33, а если не предпринять срочные меры, то в ближайшие годы будет сложно сохранить и 30. При этом значительная их часть вооружена морально устаревшими МиГ-21бис — в ВВС Индии до сих пор состоит на вооружении более сотни "балалаек". Несмотря на прошедшую модернизацию, они уступают не только китайским, но и многим пакистанским истребителям и совершенно исчерпают ресурс в начале следующего десятилетия. Та же участь ждет и истребители-бомбардировщики МиГ-27.

Ситуация с собственным "Теджасом" при этом совершенно чудовищная. На прошедшей выставке объявили его достигшим полной оперативной готовности, но это, мягко говоря, попытка сделать хорошую мину при плохой игре — в этом году еще только обещают сдать последние четыре одноместные машины по первому контракту 2006 года. Выполнить этот контракт при выдаче планировалось еще в 2011 году, причем в него входили в том числе и двухместные версии самолета, которые еще даже не начали производить. При этом много лет говорилось, что облик машин первого контракта ВВС в принципе не устраивает.

Легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения "Теджас" ВВС Индии во время посадки Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Venkat Mangudi

На этом фоне неудивительно, что конкурс MMRCA практически сразу был перезапущен. F-16, разумеется, также участвовал в первом конкурсе MMRCA, но тогда американские участники не прошли даже в финал. Сказались неготовность делиться технологиями в большом объеме и, если верить злым языкам, коррупционная составляющая и изначальные планы (совпадение ли, что купили, как и хотели до тендера, французский истребитель?).

Однако новое правительство Нарендры Моди не только подписало с уже доставшимся им в качестве победителя "Рафалем" сильно урезанный контракт, но и резко взяло курс на укрепление дружбы и военно-технического сотрудничества с США. Перезапущенный конкурс даже изначально подразумевал выбор однодвигательной машины, что практически гарантировало победу F-16 — единственным реальным соперником оставался шведский JAS-39 "Грипен", а скандинавское королевство не обладает таким политическим значением для Нью-Дели. Да и выбор легкого "Грифона" стал бы слишком очевидным плевком в сторону "Теджаса", обосновать нужность которого стало бы совершенно невозможно (к слову, шведы помогают с его созданием).

Впрочем, в начале прошлого года требование однодвигательности сняли, и новый старый конкурс стал практически копией первого MMRCA — по крайней мере, в области участников. К "Грипену" и F-16 добавился американский же F/A-18E/F "Супер Хорнит" (звучат мнения, что расширение конкурса стало результатом лоббизма именно его производителя — Boeing), европейский "Еврофайтер Тайфун", победитель "первого тура" "Рафаль" и российский МиГ-35 (имеются также противоречивые сведения, что в борьбе может принять участие и Су-35). Немного отличаются планируемые объемы — 114 машин за $15 млрд, но эти цифры в любом случае подлежат пересмотру.

Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Дассо "Рафаль" ВВС Индии Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

В этот раз, по политическим соображениям, позиции американцев куда более сильные. Повторно выбрать французский истребитель значит лишний раз подставить себя под критику из разряда "почему же не купили сразу". И так последний год оппозиция раскручивает эту тему — недавно был опубликован доклад, вроде бы подтвердивший заявление правительства, что стоимость закупленных им "Рафалей" в пересчете за единицу — дешевле, чем получилось бы у прошлой администрации (оппозиция упрекала в переплате). Но это довольно сомнительное достижение, так как согласно материалам доклада, основная экономия была достигнута на меньше модернизации под свои требования и отказе от лицензионного производства.

Со шведами и ЕС у Индии особо крепких связей нет, зато США наращивают долю на индийском рынке вооружений, стараясь выдавить оттуда в первую очередь Россию. Имели место даже вбросы в СМИ, что из-под санкций за покупку С-400 (которым подверглись Китай и Турция), полагавшихся по акту CAATSA, Индия была выведена в обмен на обещание выбрать американский истребитель. В такой ситуации не просто не купить американскую машину, а предпочесть ей российскую — оскорбление, которое не останется без ответа.

Главный вопрос, какого "американца" придется брать. Пока индийцы выбирали однодвигательную машину, победа была почти в кармане у "Гадюки" (Viper — давно устоявшееся народное имя F-16, закрепленное производителем в одной из последних экспортных модификаций F-16V). Но после расширения конкурса ситуация радикально изменилась. Boeing имеет хорошие позиции в Индии — он уже продал туда противолодочные самолеты P-8 "Посейдон" и вертолеты CH-47F "Чинук", AH-64E "Апач". Производимый Boeing "Супер Хорнит" и сам серьезный противник — более свежая "база", два двигателя, наличие модификации для радиоэлектронной борьбы, которую наверняка предложат в качестве бонуса, потенциальная возможность унификации с флотом, который сейчас выбирает себе перспективный палубный истребитель.

Американский палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F "Супер Хорнит" Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Конечно, ВМС Индии могут взять себе "Рафаля", также имеющего палубную модификацию, полностью совместимую с планируемыми к установке на перспективный авианосец американскими взлетно-посадочными системами. Но если они возьмут француза, а ВВС — "Супер Хорнит"… это слишком даже для индийской любви к разунификации.

В такой ситуации все способы повысить свои шансы хороши — вот в дополнение к обещаниям передачи технологий, переносу сборочной линии (в Индии будут собирать самолеты и для третьих стран), предоставлению максимально продвинутой модификации с новейшим БРЭО можно и сменить имя. Теперь получился "почти что F-22" — на заимствование технологий пятого поколения особо упирают в рекламе. Есть и сугубо местная особенность — название F-16 вызывало у индийцев определенное раздражение, так как получалось, что они закупают такой же истребитель, как и принципиальный враг Пакистан. Поможет ли смена индекса — покажет время.

Забавно, что в данном случае американцы заимствовали ставшую уже традиционной для российского ВПК политику рекламной смены индекса. Не нужно далеко ходить: в том же конкурсе участвует МиГ-35. Раз поднялась тема российского ВПК — так ли уж плохи перспективы на индийском рынке? И да, и нет. Разумеется, прежняя доминирующая роль утеряна, и еще один, после С-400, громкий контракт с Москвой Нью-Дели в ближайшее время заключать вряд ли станет. Однако параллельно с увлекательными и сулящими личное обогащение процессами выбора западных новинок и доводки "Теджаса" у индийцев есть понимание, что на чем-то летать надо, и появляются планы дополнительных закупок российских истребителей небольшими, не бросающимися в глаза партиями.

Макет российского многофункционального легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35 на стенде Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на Международной авиационно-космической выставке Aero India в Бангалоре Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Индия завершает лицензионную сборку Су-30МКИ по ранее заключенным контрактам, и уже ясно, что этот процесс продолжится — к 272 машинам (куда там MMRCA с сотней!) добавится еще минимум 18, а возможно и больше. Впереди масштабная и амбициозная программа модернизации "Супер Сухой". А непосредственно перед выставкой подтвердились слухи о планах закупить партию МиГ-29 — пока неясно, с хранения или из наличия ВКС России — в количестве 21 единицы с предпродажным ремонтом и модернизацией в стандарт МиГ-29UPG.

Так что российские самолеты не сдают позиций перед "Шершнями" и "Гадюками", и еще вопрос, кто окажется на крыле через десятилетия.

Заклепки вместо послесловия

Что представляет собой F-21 с технической точки зрения? В целом это логичное развитие поздних, уже чисто экспортных модификаций F-16.

Этот этап развития "Гадюки" начался в начале нулевых годов с F-16C/D Block 50+ (проданных, например, Греции и Польше) и израильских F-16I Sufa. Почти обязательным отличительным признаком этих и более поздних модификаций являются накладные конформные топливные баки (КТБ) — вечная борьба за дальность, особо острая для легких машин (МиГ-29 в модификациях СМТ или UPG отрос большой горб конформного бака за кабиной). Из незаметного внешне нужно отметить форсированный двигатель, усиленную конструкцию (увеличился срок службы и боевая нагрузка) и, разумеется, современную электронику.

Американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения F-16C/D Block 50 Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Основной предлагаемой на экспорт модификацией сегодня является F-16V Block 70 Viper (именно их закупили Бахрейн и Словакия), наиболее важным отличием от предшественников которого является радар APG-83 с активной фазированной антенной решеткой. Приятным также являются новые пилоны вооружения, позволяющие подвесить до трех ракет "воздух–воздух" или легкие бомбы на один узел. Предлагаемый до недавнего времени на индийский конкурс вариант F-16IN был бы довольно близок к F-16V новой постройки и, вероятно, в первую очередь отличался бы еще более мощной модификацией двигателя, аналогичной установленным на F-16E/F Block 60 ВВС ОАЭ.

Но с F-21 инженеры и маркетологи провели действительно серьезную работу по обновлению и подгонке под индийские требования. Несмотря на отсутствие технических деталей, по представленным концептам можно отметить полностью переделанную кабину с одним крупным экраном, занимающим всю переднюю панель (или двумя близкорасположенными, как на Су-35С). Демонстрировалась съемная штанга для дозаправки в воздухе, устанавливаемая на КТБ. Это важный нюанс, так как F-16 как американский "сухопутный" истребитель в стандартных комплектациях ее не имеет, и ее просто некуда ставить (в ВВС США принята другая система заправки — у заправляемых самолетов есть горловина на фюзеляже для штанг самолетов-заправщиков).

Американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения F-16V Block 70 Viper Источник изображения: Фото: lockheedmartin.com

Штанга на КТБ испытывалась, но не была никому продана до этого — а для Индии, эксплуатирующей в том числе заправщики Ил-78, это актуально. Кроме того, у самолета был показан развитый гаргрот, тянущийся от кабины до хвостового оперения, — ранее это было свойственно только двухместным модификациям, а на концептах была представлена одноместная машина. В "хребте" размещается дополнительное БРЭО, в первую очередь системы РЭБ и ситуационной осведомленности. В целом, очевидно, что постараются пообещать напичкать F-21 самой современной электроникой.

Что из этого выйдет и будет ли венец развития заслуженного "змеиного" семейства реализован в металле, покажет только время.

Александр Ермаков