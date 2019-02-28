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28.02.2019
Известия.ru

Военный самолет МиГ разбился на Кубе

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Источник изображения: Фото: milenio.com

Самолет кубинских ВВС разбился на Кубе. Как сообщает мексиканский портал Milenio, воздушное судно упало примерно в 40 км от Гаваны.

Пилот самолета катапультировался, а машина упала в безлюдной местности. По предварительным данным, речь идет об истребителе МиГ-23 советского производства.

25 февраля три члена экипажа стали жертвами крушения грузового самолета Boeing 767, который упал вблизи населенного пункта Ануак в штате Техас.

21 февраля стало известно, что по меньшей мере три человека погибли при крушении военного вертолета в провинции Тиарет на западе Алжира.

 

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Страны
Алжир
Куба
Мексика
Продукция
МиГ-23
Компании
Boeing
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