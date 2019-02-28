Чем удивит подводный беспилотник "Посейдон"

Самый загадочный объект из того стратегического вооружения, которое скоро пополнит арсеналы Вооруженных сил - подводный необитаемый аппарат с ядерной энергетикой "Посейдон". Аналогов в мире ему точно нет, и не скоро появится.

Считается, что это торпеда огромного калибра, оснащенная чуть ли не стомегатонным ядерным зарядом. В некоторых публикациях аппарат называют даже "торпедой апокалипсиса". Отчасти так и есть, но лишь отчасти. Точные характеристики "Посейдона" засекречены. Тем не менее, в открытых источниках уже есть немало предположений и по его размерам, и по энергетике, и по боевым возможностям. Поэтому с достаточной долей вероятности можно тоже всего лишь предположить, на что в реальности способен такой аппарат, как "Посейдон".

Сразу надо отметить, что это вовсе не торпеда в чистом виде, а очень продвинутый многофункциональный автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА). Советский Союз был мировым лидером в разработке необитаемых подводных аппаратов. Увы, об этом мало кто знает, что, впрочем, объяснимо.

АНПА создавались и использовались прежде всего в интересах ВМФ, лишь иногда они привлекались к решению научных задач.

С помощью таких аппаратов прокладывались трассы для подводных лодок-ракетоносцев стратегического назначения. Необходимо было проложить их так, чтобы они находились максимально далеко от многочисленных подводных сонаров НАТО, чутко следившими за надводными и подводными кораблями советского ВМФ. Также необходимо было исключить вероятность прохода стратегического ракетоносца над вражеской донной миной, которая могла годами лежать на большой глубине, а в случае наступления угрожающего периода активироваться и уже представлять серьезную угрозу. Попутно фиксировалась скорость и направление подводных течений, температурный режим на глубине боевого дежурства наших ракетоносцев.

Советские АНПА могли погружаться на глубину до шести километров и находиться в автономном плавании несколько суток, поддерживая при этом устойчивую связь с кораблем-носителем. Они были способны вести акустический мониторинг морского дна с помощью современных для своего времени сонаров и даже его фотосьемку - видео тогда не было. Правда, скорость их составляла всего несколько километров в час.

А вот подводный аппарат "Посейдон" может ходить автономно неограниченно долго. И развивать подводную скорость около 200 км/час - никакая торпеда не догонит. Глубина погружения "Посейдона" неизвестна. Если он будет использоваться только в военных целях - вполне достаточно и одного километра. А если в научных, то она может достигать и нескольких километров. Сообщалось, что в России испытаны на прочность корпуса подводных аппаратов, способные погружаться на глубину 14 километров. Для справки: глубина Марианской впадины около 11 километров.

Несколько "Посейдонов" могут взять под полный контроль подводно-подледную акваторию Ледовитого океана, ни одна чужая субмарина не проскочит

То есть, "Посейдон" вполне может использоваться для глубинного в прямом смысле слова и очень комплексного исследования Мирового океана. Что, согласимся, в интересах всего человечества. Аппараты оснащены сонарами последних поколений, позволяющими видеть подводную обстановку и рельеф океанского дна в формате 3D, можно устанавливать и видеокамеры с очень высоким разрешением.

"Посейдоны" могут использоваться и как военные разведчики, собирая различную информацию о надводных и подводных кораблях чужих ВМС.

Как говорят специалисты, несколько "Посейдонов" могут взять под полный контроль акваторию Ледовитого океана. И ни одна иностранная подлодка, какой бы современной она ни была, укрыться подо льдами Арктики и незаметно подойти к побережью России не сможет.

Сергей Птичкин