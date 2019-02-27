Гособоронзаказ. Высокотехнологичный контроль

"Гособоронзаказ. Состав затрат и финансовый мониторинг" - всероссийская конференция для исполнителей государственного оборонного заказа пройдет 14-15 марта в Санкт-Петербурге.

Контроль за исполнителями гособоронзаказа становится все более витиеватым и многоступенчатым, а в последнее время еще претендует на высокотехнологичность.

В соответствии с приказами Минобороны № 554 от 08.10.2018 и № 670 от 19.11.2018 каждая организация, выполняющая гособоронзаказ, обязана в электронном виде ежемесячно предоставлять отчет об исполнении контракта в соответствии с обозначенными сроками и требованиями к его содержанию. Эти изменения в системе предоставления отчетов относятся к последней новации структуры контроля и являются обязательным для всех исполнителей. До 10 февраля этого года организации впервые должны были полностью реализовать новые требования отчетности.

Как обычно проблемы возникали на разных стадиях реализации. Были случаи, когда отчет просто не отправлялся по техническим причинам, но в некоторых ситуациях предприятия в принципе были не готовы к формированию отчетных документов в соответствии с требованиями Минобороны. Не вполне понятна оказалась роль военпредов, на которых возложена миссия контроля своевременной отправки отчета государственному заказчику.

В общем, возникает много вопросов, ответить на которые могут дать только представители Минобороны и тех государственных ведомств, на которых возложена контролирующая функция.

Актуальные вопросы законодательной сферы с примерами и практическими кейсами будут рассмотрены на конференции, посвященной финансовому мониторингу. В качестве спикеров выступят следующие специалисты: Шеремет С.В. - заместитель директора Департамента финансового мониторинга Министерства обороны РФ; Представитель Управления военных представительств Министерства обороны РФ; Грешнев А.А. - начальник управления сухопутного и морского вооружения, военной техники и связи ФАС России; Пантелеев А.С. - прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры Санкт-Петербурга, Довгий В.И. - генеральный директор Межведомственного аналитического центра; Яковлев А. В. - руководитель группы методологии фирмы "1С".

Организаторы конференции Агентство маркетинговых коммуникаций "Дифанс Медиа" и журнал "Новый оборонный заказ. Стратегии".

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