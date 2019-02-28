Русские идут: Порошенко боится нападения России

Порошенко считает угрозу "агрессии" со стороны России реальной

Россия готовится к полномасштабной войне не только с Украиной, но и со всей Европой, размещая свои военные соединения на приграничных территориях, уверен президент Украины Петр Порошенко. Он указал этапы подготовки РФ к войне и конкретные места, где ведутся эти приготовления. В России такое высказывание Порошенко, как и большинство его громких заявлений, назвали частью предвыборной программы.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия готовится к полномасштабной войне. Он подчеркнул, что это не декларация, а вполне реальная угроза, "особенно в свете нынешних военных приготовлений противника [России]". Такую речь украинский лидер произнес на открытии оперативно-стратегического сбора с руководством ВСУ.

Глава государства сообщил, что Россия "разворачивает новые военные соединения" в приграничных районах и осуществляет "беспрецедентную милитаризацию Черноморского региона". "Приготовления ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории аннексированного Крыма", - заявил он.

Крыму, кстати, Порошенко уделил особое внимание, указав на "мощное объединение войск" там. Его также насторожили российские ракетные подразделениям, оснащенные "Искандерами".

Более того, украинский лидер перечислил даже "этапы российской подготовки". На западном направлении, по его словам, Россия подтягивает две общевойсковые армии, одну танковую, армейский корпус, армию воздушных сил и противовоздушной обороны. На юго-западном направлении на территориях Донбасса имеются два армейских корпуса, утверждает он.

При этом Порошенко считает, что военные планы России связаны не только с Украиной. По его словам, цель Москвы - "вся Европа". "Ее [Москвы] гибридная война имеет целью кардинально изменить весь политический ландшафт всей Европы, иногда планы распространяются и к глобальным изменениям", - подчеркнул глава государства.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал заявление Порошенко продолжением его предвыборной риторики. Он объяснил ФАН, что украинский лидер пытается представить себя как защитника страны.

"Россия никогда не нападала и не собирается нападать на братский украинский народ. Мы не будем воевать с ними.

К сожалению, предвыборная риторика Порошенко плохо пахнет. Он, видимо, потирает руки и очень хочет спровоцировать Россию, стравить два братских народа лбами, довольствоваться пролитой кровью. Но здравый смысл украинцев и, безусловно, нашей страны не позволит Порошенко это сделать", - заверил Швыткин.

Он сообщил, что глава украинского государства снова готовит провокации, в том числе в Керченском проливе. Более того, киевские власти, по информации собеседника агентства, планируют сделать это при одобрении стран Запада, включая США.

"Запад хочет использовать Украину в качестве торпеды против России, чтобы сделать некую брешь в обороне нашей страны. Но наших сил и средств достаточно, чтобы этого не допустить. Мы в состоянии остудить их пыл в случае провокации", - подчеркнул депутат.

Кстати, за последнее время Порошенко заявляет об угрозе со стороны России уже во второй раз. В ходе пленарных дебатов на Генассамблее ООН 20 февраля президент Украины предположил, что напряжение в отношения Киева и Москвы впоследствии могут вылиться в полномасштабные военные столкновения между государствами.

По его мнению, концентрация российских войск в непосредственной близости от украинской границы говорит о приготовлениях Москвы к "военному удару" по Украине. Он также заявил, что "российская вооруженная группировка" приграничной территории на самом деле является "наступательной ударной группой".

"Они предназначены для военного удара, к этому готовится Кремль", - решил Порошенко.

Кроме того, он не исключил возможности скорой эскалации конфликта между "Украиной и Россией, которая может достигнуть уровня полномасштабной войны".

Украинские власти в 2014 году начали масштабную военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона от Киева. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что напряжение в отношениях между Москвой и Киевом сохранится до тех пор, "пока в киевских коридорах власти находятся русофобы", равнодушных к интересам собственных граждан. В то де время российская сторона, по словам главы государства, заинтересована в мире и процветании на Украине.

Но уже в следующем месяце Верховная рада приняла законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором назвала Россию "страной-агрессором". Такое решение поддержали 280 народных депутатов Украины при необходимых 226 голосах.

Закон также признает контролируемые самопровозглашенными республиками территории Донбасса "оккупированными". Россия при этом, по закону Украины, является "оккупантом". К тому же в соответствии с ним закрепился термин "российская агрессия".

Лидия Мисник