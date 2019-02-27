Форт Трамп vs Форт Путин или, что стоит за визитом Мясниковича в Варшаву

Белорусская делегация во главе с председателем Совета Республики Национального собрания Михаилом Мясниковичем 11-14 февраля посетила Польшу. Политиков приняли президент Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр иностранных дел Яцек Чапутович.

В ходе переговоров был затронут вопрос возможного размещения на территории Польши американской военной базы Форт Трамп. Мясникович озвучил в Варшаве позицию Минска по этому вопросу.

По словам белорусского парламентария, «польская сторона достаточно конструктивно реагировала и заверяла и на уровне министра иностранных дел, и президента о том, что размещение крупного иностранного воинского формирования ни в коем случае не должно привести к некоей эскалации напряженности. Польская сторона, я полагаю, услышала нашу обеспокоенность. Будут соответствующие диалоги на уровне министров обороны и по линии МИД», – сказал Мясникович.

Интересно, что визит белорусской делегации во главе с Михаилом Мясниковичем проходил параллельно с организованной Вашингтоном в Варшаве конференцией по Ближнему Востоку, а одновременно в Сочи состоялась российско-ирано-турецкая встреча глав государств по Сирии, в которой принимал участие президент Беларуси Александр Лукашенко.

Хотелось бы отметить, что Варшавская конференция была многочисленна и представлена такими известными политиками, как вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, спецпосланник и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, предствителями ряда арабских стран. Однако, не смотря на старания США, сочинская встреча, проиграв по числу участников, выиграла по рангу и степени влияния.

По своей сути конференция в польской столице стала не чем иным как попыткой США сыграть на внутриевропейских разногласиях и склонить страны Старого Света прекратить «подрывать» санкции по отношению к Ирану и действовать совместно. Напомним, ранее США решили выйти из ядерного соглашения с Ираном, тем временем как Европейский союз придерживается противоположной позиции.

Кроме того, Белый дом втягивают Польшу в антииранские действия взамен на увеличение своего воинского контингента на ее территории. И, согласие польского руководства на организацию в Варшаве такого рода мероприятия могут быть сигналом об уже достигнутой между странами подобной договоренности.

Следует ожидать, что соответствующее решение, хотя бы на уровне намеков, будет представлено белорусской стороне на встрече министров обороны двух стран, анонсированной Мясниковичем. Причем это должно быть предоставлено так, чтобы официальный Минск убедился в отсутствии угрозы для его и не стал по принципу зеркальности размещать у себя российские военные объекты и войска.

Однако сделать это на фоне последних закупок Варшавы и постоянному увеличению военной мощи Польши будет весьма проблематично.

В свою очередь, участие в сочинской встрече президента Лукашенко дает основания полагать, что договоренность по ответным мерам не только политического, но и военного характера Минском и Москвой, в случае необходимости, уже тоже достигнута.

А то, что посол России в Беларуси М.Бабич 19 февраля принял генералитет белорусской армии, наводит на мысль, что стороны далеко продвинулись в вопросах согласования форм союзной военной помощи. И в свете последних тенденций нарушения баланса сил в регионе со стороны США и НАТО, первым ответным шагом может стать для начала ротационное присутствие российских батальонных тактических групп у границ Союзного государства из состава региональной группировки войск.

Николай Астровский