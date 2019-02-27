За госизмену - 22 года колонии строгого режима
Московский окружной военный суд признал виновными в госизмене и приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и к 14 годам - начальника отдела компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, работавшего ранее в МВД.
Решением суда Михайлову назначен штраф в размере 400 тыс. рублей, Стоянову - 150 тыс. рублей. Они лишены специальных званий и государственных наград.
Процесс проходил в закрытом режиме, так как уголовное дело имеет гриф "секретно".
Уголовное дело в отношении еще двух фигурантов - Дмитрия Докучаева иГеоргия Фомченкова - выделено в отдельное производство.
EADaily напоминает: Михайлову и Стоянову было предъявлено обвинение в том, что они передавали в США сведения, составляющие государственную тайну. Об их аресте стало известно в январе 2017 года.
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