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27.02.2019
Военно-промышленный курьер

За госизмену - 22 года колонии строгого режима

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Источник изображения: vpk-news.ru

Московский окружной военный суд признал виновными в госизмене и приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и к 14 годам - начальника отдела компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, работавшего ранее в МВД.

Решением суда Михайлову назначен штраф в размере 400 тыс. рублей, Стоянову - 150 тыс. рублей. Они лишены специальных званий и государственных наград.

Процесс проходил в закрытом режиме, так как уголовное дело имеет гриф "секретно".

Уголовное дело в отношении еще двух фигурантов - Дмитрия Докучаева иГеоргия Фомченкова - выделено в отдельное производство.

EADaily напоминает: Михайлову и Стоянову было предъявлено обвинение в том, что они передавали в США сведения, составляющие государственную тайну. Об их аресте стало известно в январе 2017 года.

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2 комментария
№1
27.02.2019 11:06
Хорошо,но надо было расстрелять,как поступали в таких случаях в СССР,с конфискацией имущества семьи,чтобы ворью и предателям было не повадно все наворованное ( непосильным трудом ) записывать на своих телок
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№2
27.02.2019 11:37
Цитата, akex сообщ. №1
Возможно ещё пользу принесут, если специалисты грамотные. Будут под замком п.о. разрабатывать, ну или лес валить, образно говоря.
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