За госизмену - 22 года колонии строгого режима

Московский окружной военный суд признал виновными в госизмене и приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и к 14 годам - начальника отдела компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, работавшего ранее в МВД.

Решением суда Михайлову назначен штраф в размере 400 тыс. рублей, Стоянову - 150 тыс. рублей. Они лишены специальных званий и государственных наград.

Процесс проходил в закрытом режиме, так как уголовное дело имеет гриф "секретно".

Уголовное дело в отношении еще двух фигурантов - Дмитрия Докучаева иГеоргия Фомченкова - выделено в отдельное производство.

EADaily напоминает: Михайлову и Стоянову было предъявлено обвинение в том, что они передавали в США сведения, составляющие государственную тайну. Об их аресте стало известно в январе 2017 года.