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27.02.2019
Военное обозрение

Собран 500-й фюзеляж F-35 - Австралия в ожидании

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Американский производитель вооружений Northrop Grumman сообщил о поставке 500-й секции центральной части фюзеляжа для истребителя F-35 Lightning.

Источник изображения: Northrop Grumman

Northrop производит одну из базовых деталей истребителя, используя интегрированный сборочный конвейер с высоким уровнем автоматизация процессов. Для окончательной сборки фюзеляжи отправляются на завод в Форт-Уэрте, штат Техас, управляемый Lockheed Martin, главным подрядчиком программы.

NG производит и поставляет фюзеляж F-35 каждые 36 часов, и я очень горжусь тем, что нам удается не просто успевать вовремя, но и опережать график

,

- сообщил Фрэнк Карус, вице-президент и менеджер программы.

Юбилейная 500-я центральная секция фюзеляжа предназначена для F-35A ВВС Австралии. При этом многие представители самой Австралии до сих пор не понимают, для каких целей Зелёный континент тратит огромные средства для закупки американских истребителей.

Northrop Grumman начал производство этой секции в июне 2018 года и завершил работу сегодня. Компания собирает центральные фюзеляжи для всех трех вариантов F-35 с мая 2004 года.

Мы установили стандарт для производства военных самолетов. Наша команда и поставщики постоянно повышают эффективность логистических схем, снижая издержки и сроки доставки и, зачастую, как в случае с этим фюзеляжем, работая с опережением графика.

- заявил Кевин Микки, вице-президент и генеральный директор сектора военных авиационных систем Northrop Grumman.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Продукция
F-35
F-35A
Компании
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
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