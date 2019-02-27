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27.02.2019
Военно-промышленный курьер

Вашингтон пугает Россию призраком украинских ракет

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Источник изображения: vpk-news.ru

После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Европе может появиться новая "ракетная держава" - Украина. Некоторые члены НАТО, например, Германия, считают украинскую ракетную программу дестабилизирующим фактором. Однако Киев, вероятно, заручится поддержкой Польши и прибалтийских стран.

Украинская ракетная программа, которая получит основания для реализации вслед за прекращением действия ДРСМД, будет "полезным рычагом давления США" на Россию с целью побудить Москву к диалогу, отмечается в материале газеты The Washington Post.

Призрак украинских ракет заставит РФ сесть за стол переговоров с Соединенными Штатами до того, как незалежная станет равноправной стороной, говорится в публикации. Россия также может согласиться на мораторий на размещение ракет в Калининграде или на других территориях.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
РСМД
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2 комментария
№1
27.02.2019 08:28
Т.е. поставить Украину для РФ в позу саддамовского Ирака и Ливии?? Как хорошо...
-2
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№2
27.02.2019 16:56
Украина и не была стороной подписавшей ДРСМД. Так что ОНА могла и раньше разрабатывать и производить такие ракеты. И вооще, можно вернуть ракеты SS-20 "Сатана" взад, производителю, отправить своим ходом.
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