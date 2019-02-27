Вашингтон пугает Россию призраком украинских ракет

После выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Европе может появиться новая "ракетная держава" - Украина. Некоторые члены НАТО, например, Германия, считают украинскую ракетную программу дестабилизирующим фактором. Однако Киев, вероятно, заручится поддержкой Польши и прибалтийских стран.

Украинская ракетная программа, которая получит основания для реализации вслед за прекращением действия ДРСМД, будет "полезным рычагом давления США" на Россию с целью побудить Москву к диалогу, отмечается в материале газеты The Washington Post.

Призрак украинских ракет заставит РФ сесть за стол переговоров с Соединенными Штатами до того, как незалежная станет равноправной стороной, говорится в публикации. Россия также может согласиться на мораторий на размещение ракет в Калининграде или на других территориях.