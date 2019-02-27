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27.02.2019
Военное обозрение

Российский истребитель Су-30СМ унифицируют с истребителем Су-35

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Российский истребитель Су-30СМ в ходе модернизации будет унифицирован с истребителем Су-35, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий российский ОПК. Унификация коснется бортового оборудования и вооружения истребителя, что значительно снизит его себестоимость и даст самолету "вторую жизнь".

Истребитель Су-30СМ ВКС РФ, находящийся на модернизации на Иркутском авиационном заводе

Источник изображения: Министерство обороны России

По словам Борисова, завершения работ по модернизации Су-30СМ, изменения облика бортового радиоэлектронного оборудования и унификации авиационных средств поражения, может дать вторую жизнь самолету. Кроме того появление глубоко модернизированной версии Су-30СМ может открыть новую нишу для России в Индии.

Ранее сообщалось, что программа модернизации Су-30СМ разработана по заданию Минобороны России. В ходе модернизации истребители Су-30СМ получат двигатели АЛ-41Ф-1С вместо АЛ-31ФП. Кроме этого, благодаря модернизации увеличивается дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, в состав вооружения вводятся новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских целей.

Корпорация "Иркут" планирует в этом году завершить модернизацию боевых самолетов и передать четыре истребителя в опытно-конструкторское бюро. Три машины подготовлены к летным испытаниям. После завершения всего цикла испытаний модернизированного истребителя Су-30СМ, усовершенствования будут применяться при строительстве новых или ремонте уже находящихся на вооружении истребителей данного тира.

Всего на вооружении российских ВКС находится свыше 100 самолетов Су-30СМ.

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1 комментарий
№1
27.02.2019 16:24
Давно пора глубоко модернизировать и Су-34 с установкой более мощного и экономичного двигателя АЛ-41Ф
И еще, может не совсем в тему. Почему вновь разрабатываемый Ил-276 проектируется под двигатель ПС-90-76, когда есть уже сертифицированный ПД-14? Разве нельзя сразу установить ПД-14 чтобы в дальнейшем не тратить время и деньги на ремоторизацию и повторные испытания??? И вообще, пора и на Ил-476 ставить новый ПД-14.а выпуск ПС-90 прекращать.
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