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27.02.2019
РИА Новости

У западных границ России заметили два самолета-разведчика

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Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force/Bobbi Zapka

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Два иностранных самолета-разведчика заметили в районе Калининграда. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk ВВС США с бортовым номером 10-2043 и позывным FORTE10 в 09:00 мск взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. Стратегический аппарат пересек воздушное пространство Франции и Германии, после чего в 15:05 по московскому времени приблизился к западным рубежам России и совершил разведывательный полет вблизи северо-восточных границ Калининградской области.


Кроме того, в 12:50 мск радиоразведчик ВВС Швеции Gulfstream GIV SP с бортовым номером 102002 был замечен в акватории Балтийского моря и в зоне полетной информации Калининградской области.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за рубежом значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и российскими базами в Сирии.

Так, только за прошлую неделю 15 летательных аппаратов провели воздушную разведку у границ страны. Как отмечается инфографике, опубликованной в газете Вооруженных сил "Красная звезда", в связи с этим истребители дежурных сил ПВО трижды поднимались в воздух.

По словам профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, повышенный интерес к сбору разведданных по России очевиден. Отдельно он отметил активность со стороны США. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин, в свою очередь, заявил, что подобная практика является стандартной для Вашингтона как минимум с 2015 года и будет сохраняться и далее. Стратегический курс Пентагона определяет Россию как одного из главных противников, а потому с каждым годом американское оборонное ведомство выделяет на подобные полеты все больше и больше средств, заметил аналитик.

Российское Минобороны уже призвало США отказаться от подобных разведывательных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.

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Италия
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