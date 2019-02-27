Не первый раз: что эсминец "Грейвли" забыл в Балтийском море

Зачем в Балтийское море вошел эсминец США с ракетами "Томагавк"

Ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" вошел в акваторию Балтийского моря. Предполагается, что в предстоящие выходные корабль прибудет в немецкий порт Варнемюнде. "Грейвли" уже во второй раз с начала года оказывается на территории Балтики. В прошлый раз он попал в акваторию в январе и пробыл там 19 дней.

В акваторию Балтийского моря вошел ракетный эсминец ВМС США "Грейвли" (DDG-107). Об этом со ссылкой на мониторинговые данные западных морских ресурсов сообщает "Интерфакс".

Американский корабль миновал пролив Большой Бельт, и в данный момент двигается вдоль побережья Германии в восточном направлении, отмечает агентство. Предполагается, что в предстоящие выходные он зайдет в немецкий порт Варнемюнде.

Эсминец "Грейвли" оснащен противоракетной системой "Иджис". На его борту может располагаться до 56 крылатых ракет "Томагавк". Дальность их действия составляет 1,6 тыс. км. Корабль является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО.

С начала года эсминец уже во второй раз заходит на территорию Балтийского моря. В январе он попал в морскую акваторию через Датские проливы и пробыл там 19 дней. Тогда вместе с ним вошел еще один американский корабль - "Портер". Оба судна были взяты на сопровождение ВМФ России, сообщали в Национальном центре управления обороной РФ. "Наблюдение за действиями американских военных кораблей осуществляется корветами ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный", - добавили в ведомстве.

"Грейвли" покинул акваторию Балтийского моря 29 января, также пройдя Датские проливы. За время своего пребывания в Балтике он посетил датский Копенгаген и немецкий Киль.

Ранее, 25 февраля, в морской торговый порт Одессы вошел ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук". В командовании Шестого флота американских ВМС пояснили, что корабль "проводит операции по обеспечению безопасности на море". Цель визита военного миноносца - совместные учения с турецкими и украинскими кораблями.

"Операции корабля в Черном море укрепят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и продемонстрируют коллективную решимость по обеспечению безопасности в Черном море в рамках операции "Атлантическая решимость", - говорится в сообщении Шестого флота.

По данным ВМС США, прибытие "Дональда Кука" в украинский порт было запланировано в рамках поддержки региональных партнеров. В Одессе эсминец пробудет до 27 февраля. Согласно международной конвенции Монтре о статусе черноморских проливов, эсминец не может находиться в Черном море более 21 дня. Туда он попал 19 февраля - соответственно до 12 марта корабль должен покинуть акваторию.

Сразу по прибытии "Дональда Кука" в черноморскую акваторию за ним начали наблюдать военно-морские силы России. "Непосредственный контроль за его действиями осуществляют малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" и разведывательный корабль "Иван Хурс", - отмечали в национальном центре управления обороной РФ.

Появление ракетного эсминца в Совете федерации назвали нежелательным. "Дональду Куку, как и любым другим кораблям США, нечего вообще делать в Черном море, а сегодня - в особенности. Каждый такой поход не только не укрепляет стабильность в регионе. Напротив, он откровенно провоцирует Киев на новые безрассудные действия, которые могут последовать в любой момент. В этом случае США будут нести равную ответственность за их последствия вместе с украинской властью", - написал сенатор Франц Клинцевич на своей странице в фейсбуке.

С начала года американский корабль уже дважды заходил на территорию Черного моря. Так, эсминец был зафиксирован в черноморских водах еще 19 января. "[Корабль] начал прохождение пролива Дарданеллы в северном направлении 19 января для проведения в Черном море операций по обеспечению безопасности и укрепления региональной стабильности", - сообщили в ВМС США.

Затем военный корабль направился в порт Батуми для участия в совместных учениях с грузинской Службой береговой охраны. Спустя девять дней эсминец покинул черноморскую акваторию.

Известно, что "Дональд Кук" наряду с такими эсминцами ВМС США, как "Карни", "Росс", "Грейвли" и "Портер", оснащен системой противоракетной обороны "Иджис". Военный миноносец базируется на испанской военной базе в Рота. На его борту может располагаться от 56 до 96 управляемых ракет "Томагавк".

Ангелина Мильченко