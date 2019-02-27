Китай разработал микроволновое оружие, вызывающее сильную боль

Китайские разработчики оружия придумали несмертельное оружие на основе действия микроволновых частиц, сообщает Global Times.

Специалисты Пекинского института радиоизмерений и Китайской корпорации по аэрокосмической науке и промышленности научились использовать микроволновые радары для борьбы с врагом. Проект так и называется: Microwave Active Denial System ("Микроволновая система активного сдерживания").

Миллиметровые волны, достигая кожи человека, действуют на нервные окончания, которыми испещрена поверхность тела, вызывая тем самым нестерпимую боль.

Как сообщают китайские СМИ, такое оружие может быть использовано как в борьбе с терроризмом, так и при защите важной персоны во время массовых мероприятий. Причем микроволновое орудие можно сфокусировать для атаки на отдельного человека, а можно "стрелять" сектором, поражая сразу группу людей.

Специалисты утверждают, что луч составляет всего 0,4 миллиметра, что в принципе безопасно для здоровья человека: не наносит увечья, не вызывает рак. И при этом способен отразить нападение противника или остановить преступника.

Лариса Ионова