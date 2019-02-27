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27.02.2019
Российская газета

Китай разработал микроволновое оружие, вызывающее сильную боль

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Источник изображения: pixabay.com

Китайские разработчики оружия придумали несмертельное оружие на основе действия микроволновых частиц, сообщает Global Times.

Специалисты Пекинского института радиоизмерений и Китайской корпорации по аэрокосмической науке и промышленности научились использовать микроволновые радары для борьбы с врагом. Проект так и называется: Microwave Active Denial System ("Микроволновая система активного сдерживания").

Миллиметровые волны, достигая кожи человека, действуют на нервные окончания, которыми испещрена поверхность тела, вызывая тем самым нестерпимую боль.

Как сообщают китайские СМИ, такое оружие может быть использовано как в борьбе с терроризмом, так и при защите важной персоны во время массовых мероприятий. Причем микроволновое орудие можно сфокусировать для атаки на отдельного человека, а можно "стрелять" сектором, поражая сразу группу людей.

Специалисты утверждают, что луч составляет всего 0,4 миллиметра, что в принципе безопасно для здоровья человека: не наносит увечья, не вызывает рак. И при этом способен отразить нападение противника или остановить преступника.


Лариса Ионова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
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5 комментариев
№1
27.02.2019 13:49
Это на каком языке написано?
"микроволновые частицы",  "луч составляет всего 0,4 миллиметра" и т.д. и т.п.
Это что такое?   Вот оно поколение квалифицированных потребителей в активной фазе мыслеизложения.
+3
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№2
27.02.2019 14:43
Решили аналог американской Active Denial System сделать? В США уже поэкспериментировали и забросили эту тему. Оказалось, что на расчёты таких установок подобные излучения тоже воздействуют, и требуется изоляция кабины и ношение защитных костюмов во время работы установки. Так что для операторов подобные системы опаснее, чем для разгоняемой толпы.
0
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№3
27.02.2019 14:52
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №2
для операторов подобные системы опаснее, чем для разгоняемой толпы.
Это вполне решаемая проблема. Это не могло быть причиной отказа от продолжения работ.
0
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№4
27.02.2019 15:11
"..требуется изоляция кабины и ношение защитных костюмов во время работы установки..."
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  А  если  толпа  в  защитных  костюмах?
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№5
27.02.2019 15:16
Цитата, Терентий_410 сообщ. №4
 А  если  толпа  в  защитных  костюмах?
Голь на выдумки хитра - обмотается проволокой, сеткой рабицей с мелкой ячейкой, обернёт фольгой самое дорогое, смочет одежду солевым раствором, придумает крем какой-нить проводящий - в общем сложно с народом что-то делать физически. Проще - мозги пудрить.
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