Проход ракетных комплексов "Ярс" по МКАД сняли на видео

В подмосковное Алабино прибыла механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс". Здесь они будут готовиться к военному параду.

На видео можно наблюдать, как многотонные ракетные стратегические комплексы двигаются по МКАД в сопровождении полиции. Они начали свой путь из пункта постоянной дислокации - то есть из Тейковской дивизии. "Ярсы" проехали по территории трех областей, преодолев почти 400 километров. Их путь пролегал по федеральной трассе М7.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, все военнослужащие сдали зачеты по специальной подготовке, вождению "Ярсов" в колонне на автодроме. И только после этого командование Ракетных войск стратегического назначения и Владимирского ракетного объединения приняли решение об их допуске к участию в подготовке парада.

Светлана Цыганкова