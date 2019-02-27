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27.02.2019
Российская газета

Проход ракетных комплексов "Ярс" по МКАД сняли на видео

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Источник изображения: rg.ru

В подмосковное Алабино прибыла механизированная колонна парадного расчета пусковых установок подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс". Здесь они будут готовиться к военному параду.

На видео можно наблюдать, как многотонные ракетные стратегические комплексы двигаются по МКАД в сопровождении полиции. Они начали свой путь из пункта постоянной дислокации - то есть из Тейковской дивизии. "Ярсы" проехали по территории трех областей, преодолев почти 400 километров. Их путь пролегал по федеральной трассе М7.



Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, все военнослужащие сдали зачеты по специальной подготовке, вождению "Ярсов" в колонне на автодроме. И только после этого командование Ракетных войск стратегического назначения и Владимирского ракетного объединения приняли решение об их допуске к участию в подготовке парада.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
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