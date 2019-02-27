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27.02.2019
ТАСС

Борисов: модернизированный Су-30СМ унифицируют с Су-35

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Су-30СМ
Переданный в состав авиации Балтийского флота истребитель Су-30СМ (бортовой номер "72 синий") во время промежуточной посадки в Новосибирске при перелете из Иркутска. 27.05.2017.
Источник изображения: Алексей Пошин / ВКонтакте

Это снизит себестоимость и даст самолету "вторую жизнь", отметил вице-премьер

ИРКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Модернизированный истребитель Су-30СМ будет унифицирован с истребителем Су-35 поколения 4++ по бортовому оборудованию и вооружению, что снизит его себестоимость и даст самолету "вторую жизнь". Об этом во вторник журналистам сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"После завершения работ по модернизации Су-30СМ, изменения облика бортового радиоэлектронного оборудования, что сделало Су-35 и Су-30СМ более унифицированными между собой, что снижает себестоимость, унифицированы авиационные средства поражения, это может быть второй жизнью самолета", - сказал Борисов.

По его словам, появление глубоко модернизированной версии Су-30СМ может открыть новую нишу для России в Индии. "С учетом того, что в Индии их [Су-30МКИ, ставший базовой версией для Су-30СМ] находится около 200, наверняка открывается возможность по модернизации этого парка для того, чтобы продлить ему жизнь", - пояснил вице-премьер.

Он отметил, что в рамках программы диверсификации и в условиях снижения гособоронзаказа работа российских оборонных предприятий должна смещаться в сторону обслуживания жизненного цикла и модернизации. "Нужно двигаться в сторону диверсификации, освоения гражданского рынка. В рамках нацпроекта, в рамках инвестиционных программ наших топливно-энергетических компаний, нам это предстоит", - добавил вице-премьер.

В сентябре 2019 года ТАСС сообщал, что в ходе модернизации, истребители Су-30СМ получат также двигатели АЛ-41Ф-1С, устанавливаемые на Су-35. Также в январе 2019 года сообщалось, что испытания модернизированных многоцелевых истребителей Су-30СМ планируется завершить до конца 2019 года.

Модернизация Су-30СМ

Модернизация Су-30СМ проводится по заданию Минобороны РФ силами корпорации "Иркут" и "ОКБ Сухого" при участии ряда ведущих предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Благодаря модернизации возрастают боевые возможности самолетов: увеличивается дальность обнаружения и опознавания воздушных целей, в состав вооружения вводятся новые высокоточные средства поражения воздушных, наземных и морских целей на дальности несколько сотен км.

Су-30СМ - многоцелевой тяжелый истребитель, обладающий сверхманевренностью, оснащенный радиолокатором с фазированной антенной решеткой и передним горизонтальным оперением. Сейчас на самолетах этого типа стоит двигатель АЛ-31ФП, который является развитием базового двигателя АЛ-31Ф истребителя Су-27. Его главное отличие - управляемый вектор тяги и повышенный ресурс.

Су-35 - российский многоцелевой истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой. На истребителе устанавливается двигатель АЛ-41Ф-1С, позволяющий развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа. Опытный турбореактивный двигатель АЛ-41Ф-1 выполняет функцию силовой установки первого этапа для истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА). Весной этого года успешно завершились государственные стендовые испытания этого двигателя.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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