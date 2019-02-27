Концерн "Калашников" создал спортивную версию пистолета ПЛ-15

На концерне "Калашников" создали спортивную версию нового пистолета Лебедева ПЛ-15, которая получила обозначение SP1.

Источник изображения: Концерн "Калашников"

На фото представлен ПЛ-14 (не путать с ПЛ-15)

Спортивная модификация пистолета переняла от пистолета Лебедева все положительные качества, включая эргономику и баланс, которые являются сильной стороной ПЛ-15. Как заявляют разработчики, пистолет имеет большой экспортный потенциал.

Автоматика SP1 имеет такой же принцип действия, как у ПЛ-15. Пистолет может быть выполнен из алюминиевого сплава или стали, в первом случае его масса без магазина будет составлять 0,8 кг, во втором случае - 1,1 кг. Габариты спортивной модификации пистолета меньше, чем у ПЛ-15. Длина SP1 - 205 мм (ПЛ15 - 220мм), длина ствола - 112 мм (ПЛ-15 - 127 мм). Пистолет предназначен под патрон 9x19 мм.

SP1 оснащен съемными прицельными приспособлениями стандарта Glock. Также пистолет может быть оборудован лазерным целеуказателем, подствольным фонарем и коллиматорным прицелом. В первую очередь пистолет предназначен для стрелков-любителей и спортсменов.

Впервые это оружие было представлено на международной выставке вооружений IDEX-2019, которая проходила в Абу-Даби с 17 по 21 февраля.