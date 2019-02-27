Войти
27.02.2019
Военное обозрение

Концерн "Калашников" создал спортивную версию пистолета ПЛ-15

510
0
0

На концерне "Калашников" создали спортивную версию нового пистолета Лебедева ПЛ-15, которая получила обозначение SP1.

Источник изображения: Концерн "Калашников"

На фото представлен ПЛ-14 (не путать с ПЛ-15)

Спортивная модификация пистолета переняла от пистолета Лебедева все положительные качества, включая эргономику и баланс, которые являются сильной стороной ПЛ-15. Как заявляют разработчики, пистолет имеет большой экспортный потенциал.

Автоматика SP1 имеет такой же принцип действия, как у ПЛ-15. Пистолет может быть выполнен из алюминиевого сплава или стали, в первом случае его масса без магазина будет составлять 0,8 кг, во втором случае - 1,1 кг. Габариты спортивной модификации пистолета меньше, чем у ПЛ-15. Длина SP1 - 205 мм (ПЛ15 - 220мм), длина ствола - 112 мм (ПЛ-15 - 127 мм). Пистолет предназначен под патрон 9x19 мм.

SP1 оснащен съемными прицельными приспособлениями стандарта Glock. Также пистолет может быть оборудован лазерным целеуказателем, подствольным фонарем и коллиматорным прицелом. В первую очередь пистолет предназначен для стрелков-любителей и спортсменов.

Впервые это оружие было представлено на международной выставке вооружений IDEX-2019, которая проходила в Абу-Даби с 17 по 21 февраля.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Компании
Glock GmbH
Концерн Калашников
Похожие новости
26.02.2019
Революционер-смертник: в США оценили беспилотник "Калашникова"
18.02.2019
Проект выпуска АК-103 в Саудовской Аравии подготовят к середине года
05.01.2017
Потерянный автомат и пистолетное безумие
10.09.2015
Международная оружейная выставка Russia Arms Expo открывается в Нижнем Тагиле
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.02 16:59
  • 1
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
  • 27.02 16:56
  • 2
Вашингтон пугает Россию призраком украинских ракет
  • 27.02 16:52
  • 1
Испытания оружия с искуственным интеллектом ведутся в России
  • 27.02 16:41
  • 1
Посол Британии: В выходе США из договора РСМД виновата Россия
  • 27.02 16:28
  • 80
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 27.02 16:24
  • 1
Российский истребитель Су-30СМ унифицируют с истребителем Су-35
  • 27.02 15:16
  • 5
Китай разработал микроволновое оружие, вызывающее сильную боль
  • 27.02 15:16
  • 15
Перспективный эсминец "Лидер" получит атомную энергоустановку
  • 27.02 15:05
  • 4
Арсенал шестого поколения
  • 27.02 15:04
  • 17
"Ночной охотник" не по карману российской армии
  • 27.02 14:49
  • 1
Холдинги Ростеха проводят испытания оружия с искусственным интеллектом
  • 27.02 14:35
  • 4
Зашел ум за рейтинг
  • 27.02 14:25
  • 1
Сладкий сон в тени самолета-разведчика
  • 27.02 14:22
  • 1
Отряд кораблей СФ во главе с "Адмиралом Горшковым" отправился в Атлантику
  • 27.02 14:17
  • 1
Планы "Вертолетов России" создать пятиместную машину позволят отказаться от американских "Робинсонов" - Борисов