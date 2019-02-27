Концерн Калашников опубликовал ТТХ малогабаритного автомата АМ-17

Концерн "Калашников" опубликовал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17. Видео опубликовано на официальном сайте концерна.

Источник изображения: Калашников Медиа

Согласно представленной информации, общая длина автомата АМ-17 составляет 740 миллиметров, длина ствола - 230 мм. В автомате используется патрон калибра 5,45Х39 мм Магазин, оснащенный окнами визуального контроля боеприпасов, вмещает 30 патронов. Телескопический приклад складывается вправо, переключатели режима огня расположены по обоим сторонам автомата. Рукоятка взведения затвора может располагаться как с правой, так и с левой стороны оружия, что очень удобно для левшей, которые могут настроить оружие под себя. Имеется планка Пикатинни, позволяющая устанавливать на оружие различные прицельные приспособления и фонари. Вес АМ-17 - 2,5 кг.

Опытный экземпляр автомата АМ-17 был представлен на форуме "Армия-2017".

Подробнее об автомате АМ-17 Вы можете прочитать в материале "Малогабаритные автоматы АМ-17 и АМБ-17" на нашем сайте.